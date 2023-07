Vương miện Miss World Vietnam 2023 giá bao nhiêu?

Chiều nay (6/7), buổi lễ công bố vương miện Miss World Vietnam 2023 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện này, dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, gợi cảm như: Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi...

Đương kim Miss World Vietnam 2022 Mai Phương có dịp "sống lại" khoảnh khắc đăng quang khi ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình cách đây hơn 1 năm trước. "Tôi không vì gần hết nhiệm kỳ mới cố gắng mà tôi đã làm việc hết công suất từ đầu nhiệm kỳ và tiếp tục năng nổ sau nhiệm kỳ cho nhiều dự án ý nghĩa sắp tới. Trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023, tôi không cảm thấy buồn mà chỉ thấy bồi hồi. Tôi rất mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ trong hành trình của tôi trong thời gian tới", Hoa hậu Mai Phương chia sẻ.

Hoa hậu Mai Phương tại lễ công bố vương miện Miss World Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)



Theo BTC Miss World Vietnam cho biết, vương miện Miss World Vietnam 2023 mang tên "Non nước Việt". Đề cập đến giá trị của vương miện dành cho tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, phía BTC cuộc thi không tiết lộ số tiền cụ thể để chế tạo ra chiếc vương miện này. BTC Miss World Vietnam cho hay, vương miện Miss World Vietnam 2023 được làm bằng vàng, kết hợp với những viên đá quý và ngọc trai.

"Vương miện Miss World Vietnam 2023 được đính kết 999 viên đá quý trắng, 299 viên đá quý xanh biểu trưng cho vẻ đẹp trường cửu, mãi mãi song hành và đính kết 168 viên ngọc trai quý giá. Trong phong thủy, con số 168 được coi là tổ hợp đẹp nhất trong các tổ hợp số, có ý nghĩa là "con đường thịnh vượng" hay "cùng thịnh vượng".

Thiết kế mang đến hình ảnh của những lớp sóng cuộn trào khơi xa, những ngọn núi trùng điệp, cả hai cùng hòa quyện và kết tinh qua năm tháng thời gian lưu giữ những viên ngọc quý - hiện thân của vẻ đẹp trường cửu của dân tộc", phía BTC Miss World Vietnam chia sẻ.

Cận cảnh vương miện Miss World Vietnam 2023. (Ảnh: Miss World Vietnam)

Ngay sau khi hình ảnh cận cảnh và giá trị của vương miện Miss World Vietnam 2023 được BTC cuộc thi công bố khiến cộng đồng yêu nhan sắc đưa ra ý kiến trái chiều: "Nhìn cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm!"; "Đợi tân Miss World Vietnam 2023 đội lên coi có hợp không chứ nhìn thì không đẹp"; "Tôi lại thấy vương miện Miss World Vietnam 2023 đẹp mà"...

Vương miện Miss World Vietnam 2023 được BTC cuộc thi công bố thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh chụp màn hình)

Vương miện Miss World Vietnam 2023 thậm chí bị chê "xấu hơn bản của Hoa hậu Mai Phương". (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài những lời khen ngợi vẻ đẹp của vương miện Miss World Vietnam 2023 "Non nước Việt" thì không ít người tỏ ra không hài lòng với thiết kế vương miện này. Thậm chí, có người so sánh vương miện Miss World Vietnam 2023 "Non nước Việt" không đẹp bằng chiếc vương miện Miss World Vietnam 2022 của Hoa hậu Mai Phương "Thật lòng là không đẹp bằng vương miện của Mai Phương, hơi thất vọng"; "Vương miện cũ đẹp hơn"... là một số những bình luận từ cộng đồng yêu nhan sắc.

Được biết, chiếc vương miện của Hoa hậu Mai Phương mang tên "Đóa sen từ đại dương xanh thẳm" được chế tác từ 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau. Đây cũng là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ với tổng thời gian 2.160 giờ.

Vương miện của Hoa hậu Mai Phương mang tên "Đóa sen từ đại dương xanh thẳm". (Ảnh: FBNV)





Theo BTC cuộc thi, chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 22/7 tại Quy Nhơn (Bình Định). Đêm thi quan trọng này sẽ có sự góp mặt của thành viên ban giám khảo gồm: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các Hoa hậu, Á hậu cùng dàn sao Việt như: Ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Đông Nhi, Võ Hạ Trâm… Tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Mai Phương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.