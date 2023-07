Gia cảnh của Hoa khôi bóng chuyền vào thẳng chung kết Miss World Vietnam 2023

Trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Ngân Hà và 39 thí sinh tranh tài tại phần thi Head to Head Challenge (Người đẹp Bản lĩnh). Đây là một trong những phần thi quan trọng được cộng đồng yêu nhan sắc mong chờ tại cuộc thi Miss World Vietnam. Theo BTC cuộc thi cho biết, vòng loại Head to Head Challenge năm nay được thực hiện với format 1-1, phỏng vấn độc lập khác so với những mùa trước đây.

Xuất hiện với bộ trang phục thanh lịch không kém phần nữ tính, Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng cởi mở trò chuyện cùng Hoa hậu Bảo Ngọc. Trước phần thi này, Ngân Hà từng được BTC Miss World Vietnam công bố vào thẳng Top 20 nhờ thắng giải Người đẹp Tài năng với tiết mục múa Sen.

Điều ít biết về Hoa khôi bóng chuyền vào thẳng chung kết Miss World Vietnam 2022. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Hoa hậu Bảo Ngọc tại phần thi Người đẹp Bản lĩnh, Ngân Hà cho biết, cô chơi bóng chuyền từ năm học lớp 11. Trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, người đẹp gốc Nghệ An với vai trò đội trưởng dẫn dắt đội bóng chuyền tham gia Giải bóng chuyền sinh viên Đại học, Cao đẳng và Khối lực lượng vũ trang liên kết - kết nghĩa 2022 tại TP Đà Nẵng. "Tôi may mắn nhận được giải thưởng Hoa khôi bóng chuyền là một giải phụ trong khuôn khổ của giải đấu này. Cũng từ khi nhận được giải Hoa khôi bóng chuyền, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn", Ngân Hà chia sẻ.

Theo Ngân Hà cho biết, từ nhỏ cô thích chơi bóng đá. Tuy nhiên, từ lời khuyên của mẹ, người đẹp gốc Nghệ An chuyển sang chơi bóng chuyền. "Tôi thấy vẻ bề ngoài của mình khá dịu dàng nhưng bên trong là sự cá tính khá mạnh. Khi tham gia Miss World Vietnam 2023, tôi muốn khẳng định mình. Dù chỉ là vận động viên phong trào nhưng tôi vẫn có thể tham gia cuộc thi nhan sắc", Ngân Hà chia sẻ.

Tại phần thi Người đẹp Bản lĩnh, Ngân Hà hiếm hoi trải lòng về hoàn cuộc sống của bố mẹ tại quê hương Nghệ An. Hoa khôi bóng chuyền cho biết, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. "Từ năm 1995 đến nay, bố mẹ của tôi đã nghỉ làm ruộng và chuyển sang làm nghề sửa xe máy. Tôi cảm thấy mẹ của mình là một người phụ nữ mạnh mẽ khi có thể đồng hành cùng bố làm công việc này.

Mỗi dịp nghỉ hè về quê, tôi thường giúp bố mẹ dọn dẹp, sắp xếp đồ phụ tùng trong tiệm sửa xe. Kỷ niệm với tôi là khi đi trên đường mà xe của mình có bị thủng lốp, tôi không đưa xe vào những tiệm gần đó mà cố gắng mang xe về đến nhà cho bố sửa. Tôi cũng chọn cách gọi bố đến đưa về chứ nhất quyết không chịu mang xe vào sửa tiệm khác".

Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà cởi mở trò chuyện cùng Hoa hậu Bảo Ngọc. (Ảnh: FBNV)

Hoa khôi bóng chuyền không áp lực trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023

Lắng nghe những chia sẻ từ Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng, Hoa hậu Bảo Ngọc cho rằng giữa cô và nữ thí sinh này có điểm chung ở sự "bụi bặm" khi đi thi Hoa hậu như không ăn diện, trên lưng đeo ba lô to. "Khi nhìn thấy Ngân Hà, tôi nghĩ mình không làm được như Ngân Hà. Dù ở Ngân Hà có sự bụi bặm nhưng bạn vẫn nữ tính, chỉn chu mỗi lần xuất hiện", Hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ.

Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng cũng chia sẻ, khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023, cô tự tin vì là chính mình. "Tôi mang ba lô, đi giày thể thao, không mang túi xách như khi tôi đi học vậy", Ngân Hà cho hay.

Hình ảnh đời thường của Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng Nguyễn Ngân Hà. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến mục tiêu khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023, Ngân Hà cho hay, cô muốn được thử sức, trải nghiệm ở một sân chơi mới và cố gắng hết sức để sau này khi nhìn lại không phải hối hận: "Tôi không đặt áp lực, không đặt mục tiêu quá cao. Tôi chỉ luôn cố gắng để mỗi ngày mình được tốt hơn tại Miss World Vietnam 2023".

Hiện tại, Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng đang cùng các thí sinh tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết Miss World Vietnam 2023 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Theo BTC cho biết, chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 22/7 tới, Hoa hậu Mai Phương sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Phần thi Người đẹp tài năng của thí sinh Nguyễn Ngân Hà. Cô cũng trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 của vòng chung kết Miss World Vietnam 2023. (Nguồn: YouTube Miss World Vietnam)

Ngân Hà (sinh năm 2003) sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 81-59-95cm. Ngoài danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023, Ngân Hà từng lọt Top 5 Đơn nữ tại cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Đại học Đà Nẵng Ms&Mr UD 2022; Quán quân cuộc thi mô phỏng Kinh doanh Cesim Elite VietNam 2023; Chủ nhiệm CLB Bóng Chuyền DUE. (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2020 môn Hóa học; Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn Bóng đá; Huy chương Đồng Giải Bóng chuyền khối sinh viên Đại học, Cao Đẳng và Khối Lực lượng vũ trang Liên kết năm 2022...