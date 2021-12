Vượt 6.000 ca mắc Covid-19, Hải Phòng chuyển sang cấp độ 3 quy mô toàn thành phố, 2 huyện chuyển cấp độ 4

Số ca F0 tăng liên tiếp sau 3 ngày, TP.Hải Phòng đã vượt mốc 6.000 ca mắc Covid-19. Theo thông tin từ CDC Hải Phòng, trong ngày 25/12, Hải Phòng đã ghi nhận thêm 500 ca dương tính mới, 2 ca tử vong. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 13 ca tử vong do Covid-19 và 6.287 ca F0.

Hai huyện ở Hải Phòng chuyển cấp độ 4 - nguy cơ rất cao. Ảnh Nguyễn Đại

Trong số 500 ca F0 ghi nhận ngày 25/12, quận Dương Kinh lần đầu ghi nhận số F0 tăng vọt với 101 ca, trong đó 84 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc tại công ty Lucky, còn lại là các trường hợp F1.

Quận Lê Chân hôm nay tiếp tục ghi nhận 68 ca F0, trong đó 36 trường hợp tự đi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn lại là diện F1.

Trong ngày, huyện An Dương có thêm 57 F0, huyện Vĩnh Bảo 46 F0, huyện Kiến Thụy 40 F0, trong đó có 31 ca sàng lọc tại công ty Lucky.

Huyện Tiên Lãng cũng ghi nhận 36 F0 trong đó 32 F0 ở ổ dịch Lucky, quận Ngô Quyền 32 F0 (3 F0 ở công ty Lucky), huyện Kiến Thụy 40 F0 (31 F0 ở công ty Lucky).

Quận Hồng Bàng cũng ghi nhận 28 F0 trong đó 14 trường hợp phát hiện qua tự nguyện đi xét nghiệm, huyện Thủy Nguyên 26 F0 chủ yếu là các trường hợp tự đi làm xét nghiệm. Quận Kiến An có 25 F0, quận Hải An phát hiện 18 F0, quận Đồ Sơn phát hiện 13 F0, huyện Cát Hải phát hiện 8 F0, huyện An Lão phát hiện 2 F0 (1 F0 liên quan công ty Lucky).

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hải Phòng ghi nhận thêm một ổ dịch mới là công ty Lucky (quận Dương Kinh) với hơn trăm ca mắc Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng cũng thông tin về cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, có 2 huyện chuyển "vùng đỏ".

Công nhân lao động khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh Nguyễn Đại

Theo đó, toàn thành phố chuyển cấp độ dịch số 3 (nguy cơ cao), trong đó, 2 huyện chuyển trạng thái nguy cơ rất cao cấp độ 4- vùng đỏ gồm huyện An Dương và huyện Cát Hải.

8 quận, huyện cấp độ dịch số 3 - nguy cơ cao gồm: Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên.

Các quận, huyện cấp độ dịch số 2 gồm quận Kiến An, Kiến Thuỵ, An Lão, Tiên Lãng; duy nhất huyện đảo Bạch Long Vĩ là vùng xanh do chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.

Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng hiện có 57/218 xã, phường cấp độ 1 - vùng xanh, 49 xã phường cấp độ 2 - vùng vàng, 84 xã, phường cấp độ 3 và 28 xã, phường cấp độ dịch cao nhất - nguy cơ rất cao.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các xã, phường thuộc vùng đỏ không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; ngừng vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ (trừ xe chở bệnh nhân cấp cứu, xe công vụ); ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, cưới, hỏi.

Người dân không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Ngoài ra, những địa phương này phải ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như trò chơi điện tử, bi-a, làm tóc (bao gồm cả cắt tóc), làm đẹp, bán hàng rong. Đồng thời, ngừng các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, lễ hội, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn.

Chợ tiểu thương, chợ đầu mối hạn chế số lượng người mua, bán cùng một thời điểm; thực hiện 50% công suất người bán, các tiểu thương kinh doanh luân phiên trong tuần; 50% công suất người mua, phát thẻ đi chợ.

Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, giới hạn số lượng khách vào (50% công suất). Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch (không áp dụng cho các cơ sở phục vụ cách ly) hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; trường hợp cơ sở lưu trú đang phục vụ khách trên 50% thì không đón khách mới.