Vượt mốc 100 F0 trong ngày, Đà Nẵng sẵn sàng tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19

Tối 3/12, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn về tăng cường thực hiện biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, số ca lây nhiễm, số người tử vong giảm mạnh, TP từng bước thực hiện khá hiệu quả chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo tinh thần của Chính phủ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. Một số địa phương, đơn vị và người dân có sự chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng) kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: D.B

Trước diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi thế giới đã ghi nhận biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2, có nguy cơ bùng phát đợt dịch mới, Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với các phương châm, quan điểm: Phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tiếp tục coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khoẻ và an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, phát huy vai trò của người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn".

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên rà soát, củng cố, phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng.

Thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch gồm cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, sớm kết thúc cách ly, phong tỏa; xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong. Các địa phương, đơn vị phải đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của các ổ dịch; rà soát, truy vết, không để sót F1, F2, F liên quan để có biện pháp can thiệp phù hợp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 5K + vaccine + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác.

Hiện toàn TP.Đà Nẵng đang thiết lập 193 điểm phong tỏa. Ảnh: D.B

Đáng chú ý, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và việc trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Rà soát, tạo điều kiện và tăng cường tuyên truyền, vận động, đề nghị các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn TP đăng ký và sớm được tiêm vaccine. Xây dựng kế hoạch để sẵn sàng tiêm mũi 3 khi Trung ương chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà nơi lưu trú…

Chiều 3/12, Đà Nẵng ghi nhận 119 ca Covid-19 mới, trong đó có 34 trường hợp ngoài cộng đồng. Đây là con số dương tính cao nhất ghi nhận tại địa phương này trong đợt dịch mới bùng phát. Hiện toàn TP.Đà Nẵng đang thiết lập 193 điểm phong tỏa.