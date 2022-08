Theo Deadline, loạt phim hoạt hình hướng đến trẻ mẫu giáo đã bị loại bỏ sau hai mùa dù phần ba của loạt phim đã được hoàn thành. Ngày phát hành cho phần ba được ghi nhận là vào khoảng tháng 6/2022 nhưng đã bị lùi lịch lên sóng.

Little Ellen dựa trên cuộc đời đầu của MC Ellen DeGeneres với Laurel Emory lồng tiếng cho phiên bản Ellen lúc bảy tuổi. 20 tập phim đã được sản xuất trong cả hai mùa, mỗi phần dài khoảng 11 phút. Tác phẩm được thực hiện theo một thỏa thuận ba phần của DeGeneres và Warner Bros.

Loạt phim hoạt hình ăn khách về MC Ellen DeGeneres cũng đã bị Warner Bros. tạm dừng lên sóng. (Ảnh: Deadline).

Quyết định này dường như là do một phần của việc hợp nhất Discovery của Warner Bros., điều đáng chú ý nhất là việc công ty hủy bỏ Batgirl sau khi đã chi 90 triệu USD cho dự án. Kể từ khi chủ tịch và giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, David Zazlav nắm quyền, có vẻ như không có bất kỳ chương trình nào nằm trong vòng an toàn với nhiều dự án bị loại bỏ trong tuần qua. Deadline cũng tiết lộ rằng, loạt phim truyền hình thực tế The Big D cũng đã bị hủy bỏ hoàn toàn vài tuần trước khi công chiếu.

Warner Bros. tạm dừng hàng loạt chương trình "hot"

Lý do cho hành động của Warner Bros. được nhiều chuyên gia dự đoán là vì thuế, cho phép công ty cắt giảm nhiều chi phí. Có vẻ như hãng chỉ được phép cắt các dự án không quan trọng tới giữa tháng 8, do đó rất nhiều điều đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Little Ellen có sự tham gia của Laurel Emory, Johanna Colón, JeCobi Swain và June Squibb. Hai mùa đầu tiên hiện có sẵn để xem trên HBO Max ở Mỹ.

HBO Max không phải là nhà phát hành trực tuyến duy nhất đã kết thúc sớm một số chương trình, Netflix cũng đã hủy hơn một chục chương trình vào năm 2022 cho đến nay, bao gồm cả loạt phim First Kill chỉ kéo dài một mùa trên nền tảng này.

Ellen DeGeneres là MC, diễn viên, nghệ sĩ nối tiếng của Mỹ. Sự nghiệp của Ellen bắt đầu với vai trò là một diễn viên hài vào năm 1981 – khi bà còn là một thiếu nữ 23 tuổi. Tên tuổi của Ellen bắt đầu rực sáng vào năm 1986, khi bà được mời tham gia talk show nổi tiếng The tonight show starring Johnny Carson.

Với sự hài hước đầy lôi cuốn, cô gái Ellen lúc bấy giờ đã gây ấn tượng sâu sắc và bà ngay lập tức được mời xuất hiện trên "ghế nóng" của chương trình trong lần ghi hình đầu tiên. Cái tên Ellen như trở thành một hiện tượng trong làng giải trí nước Mỹ bấy giờ, các chương trình talk show sau đó đã thi nhau mời nữ danh hài lém lỉnh, nhạy bén này tham gia.