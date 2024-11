Website phim lậu lớn nhất thế giới, thu lời hàng trăm nghìn USD bị Công an TP. Hà Nội đánh sập

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội thông tin, vừa đánh sập website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50 nghìn phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc website Fmovies thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập trong 6 tháng đầu năm 2024, có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ- MPA, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các đơn vị của Công an TP.Hà Nội tiến hành xác minh.

Qua trao đổi với đại diện một số cơ quan an ninh, cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, xác định hệ thống website Fmovies đang có khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có rất nhiều phim của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đang được bảo hộ. Hệ thống website Fmovies có quy mô trình chiếu trái phép các phim của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đến người dùng trên toàn thế giới…

Giao diện của Fmovies trước khi bị đánh sập.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định thông tin, lai lịch của các đối tượng phạm tội, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, cũng như vai trò của từng đối tượng.

Xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies là Phan Thành Công, SN 1990, ở tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội, đã từng bị xử lý hành chính về tội danh tương tự và Nguyễn Tuấn Anh, cùng SN 1990, trú ở phường Mộ Lao với vai trò giúp sức, là người sao chép, đăng tải trái phép các phim của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA lên website Fmovies và các trang vệ tinh. Cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2016 đến tháng 8/2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, thu lời bất chính hàng trăm nghìn USD. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2, Điều 225, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng được cho là cầm đầu đường dây tại cơ quan công an. Ảnh: ANTD.

Ngay sau khi Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội điều tra, khởi tố vụ án liên quan đến website Fmovies, các trang thông tin truyền thông trên thế giới (Hoa Kỳ, Anh...) đã có nhiều bài viết về việc Công an Việt Nam đã đánh sập hệ thống website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới; Liên minh sáng tạo và giải trí - ACE, Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đánh giá cao và gửi thư cảm ơn Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công hệ thống website Fmovies.

Trước đó, theo Hollywood Reporter , Liên minh chống vi phạm bản quyền gồm các hãng phim lớn ở Mỹ và trên toàn cầu tuyên bố Fmovies, đường dây phát trực tuyến nội dung bất hợp pháp (gọi chung là phim lậu), bị triệt phá.

Theo thống kê của Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE), Fmovies và loạt web vệ tinh thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập, tính từ tháng 1/2023-6/2024. Năm 2023, Fmoviesz.to xếp thứ 280 trong danh sách website phổ biến nhất thế giới, theo dữ liệu của SimilarWeb. Dựa trên số liệu, liên minh này gọi hành vi của Fmovies và các trang vệ tinh là "hoạt động phát trực tuyến vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới".