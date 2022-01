WHO cảnh báo hàng triệu người sẽ chết vì tình trạng kháng kháng sinh

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm (Ảnh: Getty)

Theo một nghiên cứu do Chính phủ Anh và Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đã giết chết gần 1,3 triệu người vào năm 2019. Con số này còn nhiều hơn số ca tử vong do các bệnh phổ biến nhất như HIV hoặc sốt rét. Các nhà nghiên cứu cho biết cũng trong năm này, nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh là nguyên nhân của 4,95 triệu ca tử vong.

WHO gọi tình trạng kháng thuốc kháng sinh là "một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu, an ninh lương thực và sự phát triển của nhân loại". Tổ chức này nói thêm rằng việc lạm dụng kháng sinh ở người và động vật đang đẩy nhanh quá trình này.

Thuốc kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn. Tuy nhiên việc lạm dụng kháng sinh có thể gây ra những hậu quả chết người. Chẳng hạn như vi khuẩn có thể phát triển khả năng kháng kháng sinh, từ đó làm giảm công hiệu của thuốc, dẫn đến thời gian nằm viện lâu hơn và tăng tỷ lệ tử vong.

Ở Anh, khoảng 12.000 người chết mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh, con số này tương đương với số người chết vì ung thư vú. Đáng lo ngại hơn là là con số đó đang tăng lên.

Theo báo cáo năm 2016 của Vương quốc Anh về tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR), con số này có thể tăng lên 10 triệu ca tử vong mỗi năm vào năm 2050.

Ngày càng có nhiều bệnh, như viêm phổi và lao, trở nên khó điều trị hơn do hiệu quả của thuốc kháng sinh giảm. Bài báo nghiên cứu đã gọi khả năng kháng thuốc của vi khuẩn là "một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu trong thế kỷ 21".

Nghiên cứu cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu và cần được quan tâm nhiều hơn, chúng ta cần tăng cường nguồn lực tài trợ để nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển, đồng thời thiết lập ưu tiên cho từng mầm bệnh cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng".