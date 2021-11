WHO cảnh báo hơn 2 triệu người ở châu Âu có thể thiệt mạng vì Covid-19 trong mùa đông tới

WHO đưa ra cảnh báo sắp tới cho khu vực châu Âu. Ảnh: EMEA

Khoảng một nửa trong số 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO có thể sẽ phải đối mặt với "căng thẳng cực độ" do tình trạng thiếu giường bệnh vào mùa đông này, cơ quan giám sát sức khỏe của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Ba (23/11). Cơ quan này nói thêm rằng các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng sẽ chịu tình trạng tương tự.

Số ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận trong khu vực châu Âu đã tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 9 và đạt mốc gần 4.200 người mỗi ngày vào tuần trước. WHO tin rằng số người chết có thể vượt mốc 2,2 triệu người vào mùa xuân tới nếu xu hướng hiện tại không thay đổi.

WHO cho rằng nguyên nhân của sự gia tăng này là do chủng Delta với khả năng lây truyền cao vẫn phổ biến trong khu vực. Các lý do khác bao gồm số lượng người chưa tiêm chủng nhiều, hiệu quả vaccine giảm và các chính phủ đang nới lỏng những hạn chế Covid-19.

"Để sống chung với loại virus này và tiếp tục cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần thực hiện phương pháp 'bổ sung vaccine'", Tiến sĩ Hans Henri Kluge, Giám đốc WHO khu vực Châu Âu chia sẻ. Ông cũng khuyến khích mọi người tiếp tục tuân thủ các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang và tránh nơi đông đúc người.

WHO cho rằng "các quốc gia cũng nên xem xét tiêm liều tăng cường cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế, như một biện pháp phòng ngừa".

"Ngày nay, tình hình dịch Covid-19 trên khắp châu Âu và Trung Á rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một mùa đông đầy thử thách ở phía trước", Kluge nói, đồng thời kêu gọi các cơ quan y tế quốc gia cũng như các cá nhân "có hành động quyết liệt để ổn định đại dịch".