WHO đưa ra cảnh báo trong năm tới đối với đại dịch Covid-19

Một lô hàng vaccine Covid-19 từ Covax hạ cánh ở Sudan vào đầu tháng 10. Ảnh: Getty

Tiến sĩ Bruce Aylward, lãnh đạo cấp cao của WHO, cho biết cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ vẫn còn tiếp diễn trong năm sau do tình hình cân bằng tiêm chủng trên toàn cầu. Trên thực tế, chỉ có chưa đến 5% dân số châu Phi đã được tiêm chủng, so với 40% ở hầu hết các lục địa khác.

Tiến sĩ Aylward kêu gọi các quốc gia giàu có hãy nhường suất của mình, đồng thời các công ty dược phẩm có thể ưu tiên vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp. Ông nói: "Chúng ta đang không đi đúng hướng. Nếu không gấp rút triển khai tiêm chủng toàn cầu, đại dịch này chắc chắn sẽ còn kéo dài lâu hơn thế nữa".

People's Vaccine - một liên minh các tổ chức từ thiện - đã công bố số liệu mới cho thấy chỉ 1/7 số vaccine các công ty dược phẩm và những nước giàu hứa hẹn đang thực sự được mang đến các nước nghèo hơn. Phần lớn vaccine Covid-19 được tiêm ở các nước có thu nhập cao hoặc trung bình. Châu Phi chỉ chiếm 2,6% số vaccine được sử dụng trên toàn cầu.

Nhóm các tổ chức từ thiện, bao gồm Oxfam và UNAids, cũng chỉ trích Anh về việc mua vaccine cho người dân của họ thông qua Covax, chương trình toàn cầu do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để phân phối vaccine một cách công bằng. Các số liệu chính thức cho thấy vào đầu năm nay, Vương quốc Anh đã nhận được 539.370 liều Pfizer.

Ý tưởng ban đầu đằng sau Covax là tất cả các quốc gia sẽ có thể mua được vaccine một cách bình đẳng, bất kể là nước giàu hay nghèo. Nhưng hầu hết các nước G7 đều quyết định từ chối, họ muốn thỏa thuận 1-1 với các công ty dược phẩm.

Cố vấn Y tế Toàn cầu của Oxfam, Rohit Malpani, thừa nhận rằng Vương quốc Anh về lý thì không sai vì nước này cũng đã trả tiền cho Covax, nhưng ông cho biết điều này là "không thể chấp nhận được về mặt đạo đức". Ông nói: "Họ không nên mua những thêm vaccine từ Covax, đặc biệt là trong bối cảnh những nước nghèo đang phải mòn mỏi chờ đợi".

Ban đầu, Covax đặt mục tiêu cung cấp hai tỷ liều vaccine vào cuối năm nay, nhưng cho đến nay họ mới xuất xưởng 371 triệu liều.