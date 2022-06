Will Smith trở lại màn ảnh trong "I Am Legend 2"

Ngày 12/6, theo The Sun, Will Smith hiện đang nỗ lực quay trở lại màn ảnh. Sau sự cố tại đêm trao giải Oscar 2022, Will Smith phải đối mặt với sự thật là các hãng phim và người hâm mộ quay lưng với mình.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun rằng, nam tài tử da màu sẽ tham gia bộ phim I Am Legend 2. Bộ phim do công ty Westbrook Studios sản xuất. Trong đó Will Smith tiếp tục vào vai nhà khoa học Robert Neville, chiến đấu để sinh tồn cũng như tìm cách loại trừ virus zombie ở New York hậu tận thế.

Will Smith đóng phim trở lại. (Ảnh trong phim).

Những người trong cuộc nói rằng, người đoạt giải Oscar Akiva Goldsman, người đã chuyển thể tiểu thuyết năm 1954 của Richard Matheson cho bộ phim gốc năm 2007, sẽ bao gồm nhân vật của Smith trong phần tiếp theo.



Ở phần đầu tiên I Am Legend, Will Smith được đánh giá cao về diễn xuất, anh diễn xuất cùng Michael B Jordan. Bộ phim thu về gần 600 triệu USD phòng vé.

Theo The Sun, mặc dù chưa có hợp đồng ký kết cụ thể, nhưng việc tham gia bộ phim của Will Smith không gặp trở ngại từ phía Warner Brother Studios. Hãng phim này vẫn ủng hộ ngôi sao 53 tuổi sau sự cố với Chris Rock tại Oscar 2022.

Will Smith trở lại đóng phim

Smith đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi "gây bão" trên sân khấu tại lễ trao giải Oscar 2022. "Will Smith vẫn gắn bó với dự án. Kịch bản đang được viết đề cập đến nhân vật của anh ấy. Warner Brothers vẫn chưa lên tiếng, nhưng không có dấu hiệu cho thấy họ muốn Will Smith rời khỏi dự án", nguồn tin cho biết.

Trước đó, Netflix đã công bố sẽ tạm hoãn lại quá trình sản xuất một bộ phim giật gân được cho là "bom tấn" trong thời gian sắp tới của hãng. Đặc biệt, ngôi sao đảm nhận vai chính của bộ phim chính là Will Smith. Đây được cho là hành động khôn ngoan của Netflix sau khi nam diễn viên 53 tuổi để xảy ra sự cố trong đêm trao giải Oscar 2022.

Bộ phim hành động – giật gân Fast and Loose có cốt truyện kể về một ông trùm của thế giới ngầm bị mất trí nhớ sau khi bị tấn công bất ngờ. Sau khi tìm lại các mảnh ghép vụn vỡ, hắn nhận ra rằng, mình có tới hai thân phận. Một mặt là ông trùm xã hội đen giàu có, thân phận còn lại là một điệp viên CIA.

Giới chuyên môn cho rằng, Netflix đã có căn cứ khi thận trọng thúc đẩy dự án với ngôi sao trung tâm là Will Smith. Hiện "ông trùm" truyền hình trực tuyến này vẫn chưa đưa ra thông tin rằng, khi nào dự án này sẽ được tiếp tục.