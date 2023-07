World Cup nữ 2023 chính thức khai mạc, ĐT nữ New Zealand thắng trận mở màn

Lễ khai mạc đậm tính nghệ thuật

Không tổ chức với thời gian dài, nhưng lễ khai mạc World Cup nữ 2023 vẫn tạo được dấu ấn với khoảng 50.000 người hâm mộ có mặt tại sân Eden Park. Trong tiết mục đầu tiên, màn trình diễn ca vũ nhạc khá sôi động được hơn 200 nghệ sĩ và các tình nguyện viên đã mang tới không khí hào hứng cho những cổ động viên.

2 nữ nghệ sĩ Mallrats (Australia) và Benee (New Zealand) đã cùng song ca ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023 là "Do It Again" (Tạm dịch: Làm lại điều đó) do chính họ đồng sáng tác. Ca khúc này truyền tải thông điệp của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) là "Hãy tiếp tục chung tay hành động vì quyền bình đẳng cho nữ giới". FIFA cũng thông qua ca khúc và giải đấu để kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng tham gia các hoạt động nâng cao bình đẳng giới và các quyền của phụ nữ trên thế giới.

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc. Ảnh: Trí Công (Báo Bóng Đá)

Bên cạnh đó, lễ khai mạc còn có một số tiết mục đáng chú ý như màn trình diễn điệu nhảy Haka của người Maoria, các tác phẩm tôn vinh sự đoàn kết được dàn nhạc giao hưởng Sydney thể hiện hay các vũ công nhảy múa với trang phục của 32 đội tuyển giành quyền dự VCK.

VCK World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại 5 thành phố của Australia và 4 thành phố của New Zealand. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được tổ chức theo hình thức đồng đăng cai.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên, giải tăng quy mô số đội dự VCK lên 32 đội. Với sự mở rộng này, ĐT nữ Việt Nam cùng 7 đội khác đã lần đầu tiên giành quyền tham dự đấu trường danh giá nhất thế giới dành cho bóng đá nữ.

ĐT nữ New Zealand thắng sít sao ĐT nữ Na Uy

Ngay sau lễ khai mạc và trận đấu khai mạc của VCK World Cup nữ thế giới giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và ĐT nữ Na Uy. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã chơi đôi công với mục tiêu giành 3 điểm để tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng 1/8.

Lần lượt Steinmetz của New Zealand và Maanum bên phía Na Uy có cơ hội ghi bàn thắng. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác của họ trong nhịp xử lý cuối cùng khiến tình huống chỉ trôi qua trong sự tiếc nuối.

Từ phút 25 trở đi, hai đội tỏ ra thận trọng hơn và chú tâm vào việc phòng ngự. Chính vì vậy, tốc độ trận đấu có phần chậm lại và hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp hai, ĐT nữ New Zealand đã vượt lên dẫn trước vào phút 48. Sau pha căng ngang của Hand bên cánh phải, Wilkinson đệm bóng cận thành để ghi bàn mở tỷ số.

Pha ghi bàn thắng quyết định của Wilkinson giúp ĐT nữ New Zealand thắng ĐT nữ Na Uy. Ảnh: Getty

Có bàn dẫn trước, ĐT nữ New Zealand chơi hưng phấn và tự tin hơn rất nhiều. ĐT nữ Na Uy cũng rất nỗ lực, nhưng vận may không đứng về phía họ khi cú dứt điểm khó của Hansen ở phút 82 lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Vào phút 90, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định một cầu thủ của ĐT nữ Na Uy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút phạt đền của Percival lại dội khung thành và không trở thành bàn thắng nhân đôi cách biệt cho ĐT nữ New Zealand.

Trong hơn 9 phút bù giờ sau đó, ĐT nữ Na Uy đã dồn toàn lực lên tấn công ở thế không còn gì để mất. Mặc dù vậy, may mắn và sự tập trung đã giúp ĐT nữ New Zealand giữ vững khung thành và giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của ĐT nữ New Zealand trong lịch sử tham dự các VCK World Cup nữ.