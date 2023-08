World Cup nữ 2023: Giải đấu hoàn hảo và bài học cho bóng đá nữ Việt Nam

Hiệu ứng tích cực với bóng đá nữ Việt Nam

World Cup nữ 2023 đã khép lại. ĐT nữ Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch sau khi chiến thắng xứng đáng các cô gái Anh ở trận chung kết.

Đối phó với các nữ cầu thủ Anh, có lối đá mang dáng dấp của phong cách bóng đá hiện đại, mạnh mẽ, khoa học, thực dụng và đầy kỹ thuật, các cô gái Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá quyến rũ giống hệt các đồng nghiệp nam ở ĐT Tây Ban Nha. Họ đá kiểu Tiki-taka một cách rất nhuần nhuyễn, rất tự nhiên, cầm bóng, ban đập, qua người, thoát pressing, phối hợp tổ chức tấn công mạch lạc, sáng tạo.

Olga Camorna, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định cho ĐT Tây Ban Nha. Ảnh: SPORT

Các nữ cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt hơn. Kể cả khi đã có bàn thắng dẫn trước, họ vẫn đẩy các cô gái Anh vào thế bị động bằng việc kiểm soát bóng nhiều hơn, thường xuyên pressing khi đối phương có bóng trên sân nhà, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các cô gái Anh khi muốn tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu này xứng đáng là 1 trận chung kết World Cup về mọi yếu tố, nó hấp dẫn từ chất lượng chuyên môn đến tính giải trí, nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả.

Khi xem các đội bóng đá nữ hàng đầu thi đấu ở giải này, ta nhận thấy bóng đá nữ đã có những tiến bộ vượt bậc trong vài năm trở lại đây. Khoảng cách về chuyên môn và tính hấp dẫn của các trận đấu của bóng đá nữ so với bóng đá nam đã được thu hẹp rất nhiều.

Trước đây, do đặc thù giới, khác biệt dễ nhận thấy nhất của các nữ cầu thủ so với các đồng nghiệp nam khi chơi bóng đó là sức rướn khi thực hiện các động tác kỹ thuật. Nhưng giờ đây, điều đó đã không còn nữa.

Các nữ cầu thủ đã có sức rướn rất tốt khi thực hiện các động tác kỹ thuật, từ khống chế bóng, qua người. Điều này đặc biệt rõ khi xem các nữ cầu thủ thực hiện động tác sút bóng dứt điểm.

ĐT nữ Tây Ban Nha đã đăng quang rất xứng đáng. Ảnh: Getty

Do sức rướn tốt, ta ít khi còn thấy các cầu thủ nữ bây giờ phải sút với bóng, do trạng thái thiếu sức rướn, chân trụ bị đặt quá xa tâm bóng như trước đây. Trong trận chung kết này, ta không còn thấy nhiều sự khác biệt trong cách xử lý tình huống, cách điều khiển trái bóng của các nữ cầu thủ so với các đồng nghiệp nam của họ.

Nhờ những tiến bộ về mặt chuyên môn, tính hấp dẫn của các trận đấu của bóng đá nữ đã tăng lên đáng kể ở trong giải đấu này. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), tính đến ngày 15/8, tổng cộng đã có 1,77 triệu vé vào xem các trận đấu đã được bán ra, trong đó có 1.734.028 vé cho 60 trận đã qua. Đáng chú ý, các trận đấu diễn ra trên sân vận động Australia (Sydney) đã ghi nhận kỷ lục về số người đến xem là 75.748 khán giả cho mỗi trận.

Bóng đá nữ Việt Nam cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Đặc biệt, việc được góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh là 1 dấu mốc lịch sử. Nhưng xem các đội hàng đầu thi đấu, ta nhận thấy vẫn còn khoảng cách quá xa giữa bóng đá nữ Việt Nam với bóng đá đỉnh cao thế giới. Khoảng cách xa không kém bóng đá nam dù vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của bóng đá nữ là ngoài 30, cao hơn nhiều so với khoảng ngoài 90 của đội bóng đá nam.

Ta thường cho rằng các cầu thủ của chúng ta, mang đặc tính của người Việt Nam, không thiếu khéo léo, chỉ thua kém các đồng nghiệp thế giới về thể hình, thể lực. Nhưng xem các cầu thủ thi đấu ở Wolrd Cup, ta nhận thấy 1 thực tế là các cầu thủ của chúng ta không chỉ thua kém về thể hình thể lực, mà còn thua kém cả ở sự khéo léo trong các động tác kỹ thuật cá nhân.

Được dự World Cup nữ 2023 là trải nghiệm quý giá với ĐT nữ Việt Nam và là cú hích để bóng đá nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: Getty

Ở góc độ căn bản nhất của 1 môn thể thao đỉnh cao, đó chính là các động tác kỹ thuật cơ bản, các nữ cầu thủ Việt Nam cũng thua kém nhiều so với các cầu thủ của các đội bóng đỉnh cao thế giới. Hy vọng rằng, khi tính hấp dẫn của bóng đá nữ tăng lên, bóng đá nữ Việt Nam được góp mặt vào World Cup sẽ là những yếu tố tác động tích cực tới sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Trận chung kết Wrld Cup nữ 2023 kết thúc, khép lại một giải đấu thành công cả về chuyên môn và sự thu hút khán giả. Chúng ta vẫn nhận thấy có khá nhiều sự khác biệt của bóng đá nam và bóng đá nữ, ví dụ như trong những trận đấu của các nữ cầu thủ, ta thấy có rất ít những tiểu xảo thi đấu, vốn khá phổ biến trong bóng đá nam. Hoặc có những điều mà chả bao giờ ta thấy ở bóng đá nam, kiểu như sau khi kết thúc trận đấu, 1 nữ cầu thủ Anh thất vọng, gục mặt khóc trên vai, trong vòng tay đầy thông cảm của 1 nữ cầu thủ Tây Ban Nha.