Xin đất ở từ năm 1994

Ông Vũ Xuân Thành, sinh năm 1946, địa chỉ thường trú tại thôn Tiên Lữ, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có đơn gửi tới các cơ quan chức năng về việc ông Hoàng Kim Luận - Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tổ chức phá dỡ nhà ông mà không ban hành quyết định cưỡng chế, không bồi thường.

Ngôi nhà của ông Vũ Xuân Thành trước khi bị phá dỡ. Ảnh V.X.T

Theo đơn, năm 1975, ông Vũ Xuân Thành ra góc cống thôn Tiên Lữ, xã Ngô Quyền lập quán sửa xe để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho vợ và 5 con.

Tháng 11/1994, do đông con, khó khăn về chỗ ở, ông Thành đã làm đơn đề nghị UBND xã Ngô Quyền xin đất ở, xây nhà 3 gian, xây lại quán để bán phân bón phục vụ nhân dân trong xã.

Đến ngày ngày 8/11/1994, đơn đề nghị trên của ông Thành được ông Nguyễn Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền (thời kỳ năm 1994) đồng ý và xác nhận vào Đơn xin đất ở của ông Thành.

Cũng trong ngày 8/11/1994, UBND xã Ngô Quyền đã thu lệ phí sử dụng đất theo Biên lai thu tiền ngày là 300.000 đồng.

Từ đó, gia đình ông Thành sử dụng diện tích đất và nhà ở này ổn định đến nay, không có tranh chấp và không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào lập biên bản hành chính về hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Ngô Quyền.

Đầu năm 2023, UBND xã Ngô Quyền ban hành kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã.

Ngày 7/3/2023, UBND xã Ngô Quyền tiếp tục ra Thông báo số 15/TB-UBND về việc tổ chức giải toả công trình nhà cấp 4, nhà tạm xây dựng trên đất hành lang đường thôn và hành lang công trình thuỷ lợi tại địa bàn thôn Tiên Lữ, xã Ngô Quyền.

Đến ngày 10/3/2023, UBND xã Ngô Quyền cho lực lượng khoảng hơn 20 người gồm công an, bảo vệ và dân quân tự vệ đã cắt khóa nhà ông Thành, vào nhà niêm phong đồ đạc và dùng máy xúc phá dỡ tài sản trên mảnh đất trên với lý do ông Thành vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Ngô Quyền.

UBND xã Ngô Quyền tổ chức giải toả, phá dỡ nhà ông Vũ Xuân Thành. Ảnh V.X.T.

Vi phạm hành lang giao thông, không cần cưỡng chế

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Xuân Thành bức xúc: "Đến nay, UBND xã Ngô Quyền lại xác định đất của gia đình tôi là đất hành lang an toàn giao thông và cho rằng nhà tôi vi phạm rồi lập kế hoạch, ra thông báo, tổ chức phá dỡ nhà mà không có quyết định cưỡng chế, không tính toán bồi thường, hỗ trợ gì cho gia đình tôi, gây thiệt về tài sản của gia đình tôi khoảng 700 triệu đồng".

Sau khi phá dỡ ngôi nhà của ông Vũ Xuân Thành chỉ còn lại một đống đổ nát. Ảnh Nguyễn Đại

Ông Vũ Xuân Thành bần thần bên ngôi nhà bị phá dỡ. Ảnh V.X.T.

Ngày 7/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Kim Luận - Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền khẳng định, đất của ông Vũ Xuân Thành đang sử dụng là đất hành lang công trình thuỷ lợi nằm trong diện phải giải toả vì vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Ngô Quyền.

Sau nhiều lần tuyên truyền nhưng gia đình ông Vũ Xuân Thành không chấp hành nên xã đã tổ chức tháo dỡ theo kế hoạch.

Khi được hỏi khi tổ chức phá nhà ông Thành UBND xã có biết, năm 1994 UBND xã Ngô Quyền đồng ý và xác nhận vào Đơn xin đất ở của ông Thành và ngày 8/11/1994 UBND xã Ngô Quyền đã thu lệ phí sử dụng đất của ông Thành hay không, ông Hoàng Kim Luận cho biết: "Khi tổ chức tháo dỡ xã có được ông Thành cung cấp những văn bản này, nhưng chúng tôi xác định đất của ông Vũ Xuân Thành đang sử dụng là đất hành lang công trình thuỷ lợi nên phải tổ chức giải toả, phá dỡ theo kế hoạch".

"Chúng tôi tổ chức giải tỏa, phá dỡ theo kế hoạch, chúng tôi không tổ chức cưỡng chế nên không cần quyết định cưỡng chế", Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền thông tin.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Nhữ Văn Cúc - Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện cho biết, UBND huyện Thanh Miện đã nhận được đơn tố cáo của ông Vũ Xuân Thành, hiện nay UBND huyện Thanh Miện đang chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra làm việc về đơn tố cáo của ông Vũ Xuân Thành, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trao đổi với PV Dân Việt luật sư Nguyễn Thái Hưng thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thăng Long về trường hợp của ông Vũ Xuân Thành, luật sư cho biết: Trường hợp của ông Vũ Xuân Thành đã có nhà ở ổn định từ năm 1994 và được sự đồng ý cho phép xây dựng của UBND xã đồng thời còn phải nộp 300.000 đồng tiền lệ phí sử dụng đất.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc thu hồi đất đối với trường hợp này phải có quyết định thu hồi đất. Thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp có quyết định thu hồi đất, có phương án đền bù, hỗ trợ di dời, tái định cư (nếu có)… nhưng gia đình ông Thành không đồng ý thì mới thực hiện việc cưỡng chế. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thuộc về UBND cấp huyện.

Việc UBND xã Ngô Quyền ban hành Kế hoạch “giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Ngô Quyền” và Thông báo số 15/TB-UBND “về việc tổ chức giải toả công trình nhà cấp 4, nhà tạm xây dựng trên đất hành lang đường thôn và hành lang công trình thuỷ lợi tại địa bàn thôn Tiên Lữ, xã Ngô Quyền” rồi tổ chức phá dỡ là có dấu hiệu trái với quy định pháp luật.