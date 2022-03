Xác minh clip đánh đập trẻ em cả giờ đồng hồ

Sáng 2/3, một clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung âm thanh giống một vụ hành hạ trẻ em rất nặng tay.

Theo tìm hiểu của phóng viên PLO, người quay clip trên là anh T., ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Anh T. yêu cầu giấu tên khi kể toàn bộ bối cảnh đã quay clip này.

Theo anh T., từ khoảng 2 tháng nay, anh thường xuyên nghe tiếng chửi mắng, đánh đập trẻ con từ khu nhà trọ phía sau nhà mình. Do có một bờ tường rào và những bụi rậm ngăn cách nên anh không biết rõ sự việc gì.

Tiếng đánh đập trẻ em kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ sau bụi rậm này. Ảnh cắt ra từ clip của anh T.

Anh T. cho biết từng báo Công an khóm 10 một lần khi nghe tiếng đánh đập trẻ con, nhưng do không có bằng chứng gì nên sự việc trôi đi.

“Vào khoảng 1 giờ sáng 2/3, tôi đang ngủ trong phòng thì lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội. Tôi ra ngoài càng nghe rõ và không kiềm chế được, nhưng không biết can thiệp bằng cách nào. Bởi khu có tiếng đánh đập nằm cách tôi một bờ tường dài, có nhiều bụi rậm. Tôi cố quay phim lại nhưng chỉ quay được âm thanh” - anh T. kể.

Khu trọ thường phát ra những âm thanh hành hạ trẻ em. Ảnh: TRẦN VŨ

Anh T. cho rằng đã chứng kiến việc đánh đập trên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.



Chiều 2/3, có mặt tại khu trọ này, phóng viên đã thông báo sự việc với Công an thị trấn Sông Đốc. Công an thị trấn đã đến và mời hai vợ chồng anh K. và chị L. về trụ sở. Một bé gái cũng được công an chở theo.

Những người hàng xóm tỏ ra sợ nên từ chối khi chúng tôi yêu cầu được quay phim lời kể về những lần đánh đập. Tuy nhiên, họ tiết lộ việc đánh đập này xảy ra thường xuyên, nhưng không ai dám can ngăn vì sợ người chồng trả thù.

Một người dân kể: “Gia đình này mới đến thuê trọ tầm hơn 2 tháng nay. Có một cô bé 14 tuổi tên T. đi bán vé số dạo hằng ngày. Cô bé này là cháu kêu bà L. bằng cô, không cha mẹ. Cô bé bị cô ruột buộc đi bán vé số dạo thường đến 1 giờ đêm mới được nghỉ. Bà L. đánh cô bé rất thường, có khi ngày đánh 2 lần. Lý do đánh khi thì bé ngủ trưa, không chịu đi bán sớm. Khi thì bán ít mà báo nhiều…”.

Hình ảnh bé T. nghi là nạn nhân bị đánh đập trong clip do anh T. quay. Ảnh: TRẦN VŨ

Trong đoạn clip thể hiện nội dung người đàn bà vừa đánh vừa mắng bé T. bán từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm được có 47 tờ vé số mà báo là bán được hơn 70 tờ.



Chiều tối cùng ngày, anh T. cũng thông tin công an đã mời anh hỗ trợ để làm rõ sự việc. “Tôi rất vui mừng hỗ trợ công an ngăn chặn vụ đánh đập trẻ em này. Tôi nghe âm thanh đánh đập ấy mà ám ảnh mãi” - anh T. nói.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó chủ tịch thị trấn Sông Đốc khẳng định: “Cái này là không chấp nhận được. Chúng tôi quyết tâm làm rõ và xử lý nghiêm minh”.