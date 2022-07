Sau 2 trường hợp hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay đã bị Cục Hàng không yêu cầu xác minh, xử lý, mới đây mạng xã hội lại một phen ngán ngẩm với trường hợp nữ hành khách ngồi trên băng chuyền với tư thế khiếm nhã.



Theo clip lan truyền, cô gái vô tư dạng chân, ngả về sau, cố tình tạo tư thế phản cảm. Theo quan sát, dòng chữ phía sau cô gái cho thấy địa điểm chụp ảnh là tại sân bay Phú Quốc.

Nhiều người đã chỉ trích, lên án hành động thiếu ý thức của nữ hành khách trên. Điều đáng nói, đây không phải trường hợp đầu tiên mà trước đó đã từng có 2 nữ hành khách cũng thực hiện hành vi tương tự và đã bị Cục Hàng không yêu cầu làm rõ.

Nữ hành khách tạo tư thế phản cảm trên băng chuyền hành lý. Ảnh: I.T

Lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết đơn vị sẽ xác minh trường hợp trên. Vừa qua, sân bay này cũng phải báo cáo Cục Hàng không về trường hợp một nữ hành khách tự ý chạy ra khu vực đường băng sân bay để tạo dáng quay TikTok.

Trước đó, các hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý được lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không. Trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Thời gian qua, ngành hàng không liên tục ghi nhận nhiều trường hợp hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không liên tiếp xảy ra, gây xôn xao dư luận.

Hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý có thể quy vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay. Ảnh: I.T

Liên tiếp xuất hiện nhiều TikToker gây "náo loạn" sân bay bằng các hành vi nhún nhảy quay clip khi máy bay đang di chuyển, tự ý kéo tấm chắn cửa sổ để cài điện thoại, ghi lại cảnh may bay cất, hạ cánh... khiến nhiều người lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.