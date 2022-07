Xác minh vụ cô gái ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip cô gái trẻ ngồi nhón gót trên băng chuyền hành lý sân bay, gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng hành vi của hành khách trên là phản cảm và có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân.



Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang yêu cầu xác minh, làm rõ hành vi của hành khách trên.

Lãnh đạo Cục cũng đánh giá, hành động của cô gái không chỉ phản cảm mà còn gây nguy hiểm cho bản thân vì không loại trừ khả năng có thể bị cuốn quần áo kẹt ở băng chuyền. "Đây là hành động hy hữu, vì từ trước đến nay chưa có ai lại ngồi trên băng chuyền chạy trước mặt bao nhiêu hành khách như vậy. Cục đang cho rà soát yêu cầu chấn chỉnh, tuyên truyền để không xảy ra trường hợp tương tự", vị này cho hay.

Cô gái trẻ ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay gây xôn xao dư luận. Ảnh: I.T

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết việc hành khách có hành động như vậy là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không. Hiện nay, tại các băng chuyền đều có dán cảnh báo về tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng có quy định bảo quản. Trong khi đó, đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng đánh giá hành vi này ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các trường hợp hành khách đi máy bay vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không, gây xôn xao dư luận. Theo đó, một số hành khách trẻ tuổi đang theo đuổi các trào lưu, cố tình thực hiện các hành động gây chú ý, thú hút người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Để tạo sự khác biệt, hành khách gài điện thoại lên cửa sổ máy bay, sử dụng tấm chắn cửa sổ máy bay giữ cố định điện thoại, bấm nút quay video, nhằm "săn mây" hoặc ghi lại cảnh máy bay cất cánh hay hạ cánh tại các sân bay.

Trường hợp khác, một cô gái đi xe buýt ra máy bay, khi cánh cửa xe vừa mở, đã chạy thẳng về phía máy bay đang lăn vào vị trí đỗ, cố tình nhảy múa, tạo dáng để quay video tại sân bay Phú Quốc. Trước tình huống này, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không làm nhiệm vụ trực tại đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Gia tăng trường hợp vi phạm an toàn hàng không. Ảnh: H.T

Trước tình trạng gia tăng mất an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không.

Đồng thời yêu cầu các cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay, nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay, phương tiện mặt đất, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác bay.

Các bộ phận liên quan kịp thời khuyến cáo, ngăn ngừa với khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này.

Theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, điều này nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân. Đồng thời, điều này cũng nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững.