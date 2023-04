Xác minh thông tin 4 biển số "siêu đẹp" được bấm cùng một ngày ở Đồng Tháp

Chiều 1/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh đã thành lập đoàn đến Công an huyện Cao Lãnh để làm việc, xác minh thông tin liên quan đến loạt biển số đẹp đang gây xôn xao trên mạng.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, đoàn kiểm tra xác minh kỹ, sau khi có kết quả sẽ có thông tin chính thức.

Liên quan tới vụ việc bấm 4 biển số xe đẹp, một phó công an xã bị tạm đình chỉ. (Ảnh: A.X.)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung: "Ngày 8/3, tại huyện Cao Lãnh có 4 biển kiểm soát xe máy rất đẹp đã được bấm ra. Cụ thể, các biển số lần lượt là 66F1- 999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và biển 66F1-999.99".

Còn ở Đồng Nai, Công an tỉnh này cũng đã tạm đình chỉ công tác 1 phó trưởng công an xã do liên quan vụ hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cùng lúc bốc được 4 biển số "siêu đẹp".

Vài hôm trước, trên mạng xã hội xôn xao việc 2 người dân đem 4 xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm chọn biển số. Họ đều chọn được các biển số " siêu đẹp".

Cụ thể, người đàn ông bấm được hai biển số 60B6-88.889 và 60B6-88.886, còn người phụ nữ bấm được hai biển số 60B6-88.888 và 60B6-88.868. Cả hai là vợ chồng.

Khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, một số người hoài nghi về quy trình bấm số đẹp.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu "bất thường", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.