Chủ xe biển số đẹp tiết lộ giá mua 4 xe 1,2 tỷ đồng, giá bán xe Yaz biển 60B6 - 88888 1,5 tỷ đồng

Bấm được biển số đẹp, xe Yaz có giá siêu khủng

Sáng 1/4, liên quan đến vụ cặp vợ chồng bấm được 4 biển số xe siêu đẹp, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng 2 cục nghiệp vụ của Bộ Công an để xác minh vụ việc.

Nhiều tay chơi xe Yaz tiết lộ giá xe Yaz luôn nằm ở mức cao. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hiện tại, Cục Cảnh sát Giao thông (C08) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Cẩm Mỹ kiểm tra xem xét quy trình, máy móc đăng ký, cấp biển số xe gắn máy tại Công an xã Sông Nhạn. Hai đơn vị này cũng đã có buổi làm việc với công an địa phương vào ngày 31/3.

Theo thông tin, trước đó vào ngày 29/3, vợ chồng anh Trương Tấn P. (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thùy T. (34 tuổi) cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã bấm được biển số xe máy “siêu đẹp” tại Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Trong đó, anh P. bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i.

Còn chị T. bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Anh P. chỉ tiết lộ người mua xe ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai và không chia sẻ gì thêm về người này. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chia sẻ với báo chí, anh P. cho biết vợ chồng anh kinh doanh xe máy nên việc bấm được biển số đẹp khiến cả 2 rất vui. Tuy nhiên câu chuyện biển số đẹp đang "đi xa", gây xôn xao dư luận khiến anh cũng cảm thấy buồn phiền suốt nhiều ngày qua.

Anh P. nói rằng giá 4 chiếc xe Suzuki RGV120, SH150i và 2 con xe Yaz không rẻ. Khi anh mua từ cửa hàng, 4 xe này đã có giá 1,2 tỷ đồng, trong đó 2 chiếc xe Yaz có giá 800 triệu đồng.

Sau khi may mắn bấm được biển số 60B6-88868, chiếc xe Yaz gắn biển này đã được anh P. bán đi với giá 1,5 tỷ đồng.

"Những con xe biển số đẹp còn lại cũng đã có người hỏi mua nhưng vợ chồng tôi chưa bán vì đang đưa ra tiệm cho thợ dọn lại", anh P. nói.

Tuy nhiên khi hỏi về người đã chi ra 1,5 tỷ đồng để sở hữu xe sang thì anh P. từ chối tiết lộ. Anh P. chỉ chia sẻ người mua là do phía cửa hàng giới thiệu và vị khách này sống tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trước giá khủng của xe Yaz, chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt, nhiều dân chơi xe Yaz cho biết hiệu xe này không có giá chuẩn. Cơ bản giá xe được định theo người bán đưa ra căn cứ vào chất lượng máy móc phụ tùng trên xe. Ngoài ra, những chiếc xe Yaz có biển số đẹp sẽ có giá tương đương một chiếc ô tô xịn.

Anh N.N.D. ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Nguyên nhân xe Yaz đắt là do xe này máy xịn, tốc độ nhanh, các tay chơi xe rất mê. Nếu muốn nhập chính ngạch về thì phải là xe mới 100%, do đó giá xe luôn ở mức cao. Ngoài ra, vì xe được săn nhiều nên các tay chơi xe tự thổi giá lên dẫn đến giá xe luôn cao".

Được biết, công an vẫn tiếp tục xác minh quy trình bấm biển số của vợ chồng anh P.