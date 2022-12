Xác minh vụ việc thanh niên tát cháu bé sau khi đi chung thang máy

Clip được đăng tải trên nhóm Cư dân Kim Văn Kim Lũ. Clip mô tả sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 13/2, tại chung cư Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thanh niên tát cháu bé ngã ra sàn. Ảnh cắt từ clip

Trong clip là hình ảnh một thanh niên mặc áo đen, sau khi đi cùng thang máy, bước ra ngoài thì đi theo tát cháu bé ngã xuống đất. Sau khi bị đánh, cháu bé đã nằm trên sàn của tầng cạnh thang máy.

Người thanh niên này bỏ ra bấm thang máy, nhưng chỉ một vài giây lại tiếp tục quay lại chỗ cháu bé có nói gì đó nhưng clip không nghe rõ.

T Sau khi nhiều người đi ra can ngăn, thanh niên tát cháu bé đã bỏ vào thang máy.

Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo Công an Phường Đại Kim xác nhận có sự việc như hình ảnh trong clip và Công an phường cũng đã báo lên Công an quận Hoàng Mai. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.