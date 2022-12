Xanh hơn, chuyển đổi số nhanh hơn: “Con đường” tương lai của Ngành dệt may Việt Nam

Hôm nay, 15/12, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội nghị Liên đoàn Dệt may Đông Nam Á và hội thảo Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng dệt may để phát triển bền vững. Với chủ đề "Vượt qua thách thức, phát triển bền vững, hướng tới tương lai", ngành dệt may Việt Nam đã tổng kết kết quả đạt được năm 2022 và thảo luận các xu hướng để ngành phát triển bền vững trong giai đoạn tới.