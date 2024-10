Tin tối (15/10): Xây SVĐ trị giá hơn 500 tỷ đồng ở Việt Nam

Xây SVĐ trị giá hơn 500 tỷ đồng ở Việt Nam

Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, Việt Nam sắp có SVĐ mới với kinh phí xây dựng lên tới hơn 500 tỷ đồng. Sân đấu này toạ lạc tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích 94.000m2, sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Hình ảnh phác hoạ SVĐ hơn 500 tỷ đồng ở An Giang. Ảnh: Trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng.

Fanpage Lang thang An Giang tiết lộ rằng, chủ đầu tư của dự án này là UBND tỉnh An Giang. Ngoài sân bóng đá, khu tổ hợp này còn có nhà thi đấu dưới nước với sức chứa 1.000 chỗ ngồi. Hiện tại, vẫn chưa biết thời điểm khởi công và khánh thành của SVĐ này. Ngoài ra, phía tỉnh An Giang cũng chưa lên tiếng về thông tin này.

ĐT Thái Lan được "thưởng nóng"

Sau khi vô địch King's Cup 2024 trên sân nhà vào tối 14/10, ĐT Thái Lan đã được Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang thưởng nóng số tiền 5 triệu Baht (tương đương 3,499 tỷ đồng). Thầy trò HLV Masatada Ishii đã lần lượt đánh bại Philippines và Syria trước khi đăng quang.

M.U ngừng trả lương cho Sir Alex

Jim Ratcliffe quyết định ngừng hợp tác với Sir Alex. Ảnh: The Sun.

Trong nỗ lực cắt giảm ngân sách chi tiêu của M.U, Sir Jim Ratcliffe đã quyết định loại Sir Alex Ferguson khỏi vai trò đại sứ tại sân Old Trafford. Điều đó giúp "Quỷ đỏ" tiết kiệm được khoản tiền 2 triệu bảng/năm.

Barca gây sốc với ý định mua Haaland

Tờ Sport đưa tin, Barcelona đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland của Man City để chào đón lễ khánh thành hoành tráng của Nou Camp với sức chứa 105.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan khó có thể thành công trong thương vụ này, bởi "The Citizens" sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể nhằm giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Ngôi sao của Manchester City đang ở mùa giải thứ ba tại Etihad.

Nhiều cầu thủ Man City tham gia tiệc thác loạn của Mendy

Mendy từng gắn bó với Man City từ năm 2017-2023. Ảnh: The Sun.

Hậu vệ Benjamin Mendy khẳng định rằng, những người đồng đội cũ tại Man City là Riyad Mahrez, Jack Grealish, Kyle Walker, John Stones và Raheem Sterling đều tham gia bữa tiệc thác loạn do chính anh tổ chức. Sau khi chè chén say sưa, tất cả họ đều quan hệ tình dục tự do với những phụ nữ có mặt tại bữa tiệc.