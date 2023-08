Xe chở hàng lậu bất ngờ "đảo tuyến" vẫn không thoát tội

Theo thông tin ban đầu, khi nhận thấy bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xe tải chở hàng do lái xe Tạ Duy Việt điều khiển đang lưu thông trên địa phận tỉnh Bắc Ninh bỗng bất ngờ thay đổi cung đường di chuyển theo hướng tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở phối hợp, chuyển giao thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã nhanh chóng tổ chức thông báo cùng lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường Hải Dương để kịp thời ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin "nóng", lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã yêu cầu đơn vị trực thuộc kịp thời bố trí nhanh lực lượng; triển khai các biện pháp nghiệp vụ; bố trí nhân lực tiếp tục theo dõi, bám sát, nắm bắt hướng đi của phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Suốt quá trình "theo đuôi", lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương không để chiếc xe tải "vuột" khỏi tầm mắt, sau đó tận dụng thời cơ chín muồi để tổ chức chặn, kiểm tra hàng hóa đang vận chuyển trên xe.

Kết quả khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn hàng hóa vi phạm là thuốc lá điếu nhập lậu, hàng gia dụng, may mặc, kim khí… nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa này được xác định do ông Lê Gia Toàn (tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là chủ hàng, do lái xe thuê Tạ Duy Việt vận chuyển từ Lạng Sơn về với dự định tập kết tại Hải Dương để sau đó đưa đi tiêu thụ.

Xe tải đầu kéo chở hàng lậu bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chặn bắt. Ảnh: Vũ Hải

Lực lượng chức năng cho biết đã tịch thu tổng cộng 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu; trên 23.200 đơn vị sản phẩm là hàng hóa nhập lậu trị giá trên 93 triệu đồng; gần 120.000 đơn vị sản phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá trên 155 triệu đồng.

Ngày 11/8 vừa qua, Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã ban hành các Quyết định xử phạt với chủ hàng và lái xe về các hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền xử phạt 95 triệu đồng.

Với việc các tuyến giao thông ngày càng được đầu tư phát triển, nhiều cung tuyến mới đan xen giữa các tỉnh, thành một mặt tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Nhưng mặt khác, cũng là nguyên nhân gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm trên khâu lưu thông.

Đây là vụ việc điển hình cho thấy mô hình tổ chức thống nhất theo ngành dọc của lực lượng Quản lý thị trường đã cho thấy nhiều ưu điểm, thuận lợi trong tổ chức triển khai kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc xuyên tuyến, liên tỉnh, liên khu vực.