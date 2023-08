Liên tiếp khởi tố chủ hàng làm sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Theo quy định, người mắc tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" được hiểu là đã có hành vi chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Liên quan đến hành vi này, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/3/2023, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Hải An tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn K, địa chỉ tại số 385 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 1.600 đôi giầy, dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn thời trang nổi tiếng như "NIKE", "CONVERSE", "LOUIS VUTTON", "ADIDAS", "CROCS", "PUMA", "MLB",..

Hàng nghìn sản phẩm giả mạo bị ngăn chặn trước khi tràn ra thị trường

Tiếp đó, lực lượng liên ngành tiến hành khám kho chứa hàng của ông K, ở Khu Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Quá trình khám kho chứa diễn ra từ ngày 23/3/2023 đến ngày 25/3/2023, qua đó lực lượng liên ngành phát hiện và tạm giữ thêm 4.340 đôi giày thể thao giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa được tạm giữ trên đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trị giá lô hàng hơn 1,5 tỷ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 7 đã chuyển giao hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ tang vật vi phạm có liên quan sang Công an quận Hải An để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến việc xử lý hình sự về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn L. (SN 1987) và Vũ Ngọc T. (SN 1987), cùng trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Trước khi khởi tố các bị can, cơ quan điều tra đã thực hiện các bước xác minh và có kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ.

Vụ việc nêu trên được phát hiện ngày 17/5/2023 bởi Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý tỉnh Hà Nam, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam. Theo đó, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng do Bùi Văn L. là Tổng Giám đốc, Vũ Ngọc T. là nhân viên quản lý xưởng sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.980 bao keo dán gạch, nhãn hiệu Super Builder, trọng lượng 25kg/bao có gắn nhãn hiệu con cá sấu, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đoàn đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nói trên.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 3 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Công Ty Cổ Phần Soliti Việt Nam tới Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam. Nói riêng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đây là vụ án đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị điều tra, khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trong thời gian gần đây, liên tục có các vụ khởi tố liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 226, Bộ luật hình sự. Luật quy định, người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu lợi bất chính có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ cao nhất là 3 năm.