Ngày 19/11, thông tin từ Công an huyện Đan Phượng, khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Đan Phượng nhận tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội báo xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có người mắc kẹt trong cabin xe ôtô.

Chiếc xe ô tô bất ngờ đâm vào nhà dân, tài xế sau đó bị bức tường sập đè vào khiến nạn nhân bị kẹt trong cabin. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn xảy ra do xe ô tô chở ống bơm bê tông tại đường cơ đê xã Hồng Hà đã lao vào số nhà 275-277 và lái xe bị mắc kẹt trong xe do tường nhà sập đè vào.

Cảnh sát khẩn trương cắt vật cản, giải cứu tài xế mắc kẹt. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin 114 - Công an Thành phố, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đan Phượng đã xuất 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa chây cùng 15 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường vụ tai nạn để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 20 phút, nam tài xế đã được giải cứu an toàn và đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã Hồng Hà, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông và ý tế xã một số lực lượng khác, thực hiện công tác cứu nạn để đưa lái xe ô tô đang bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đan Phượng để cấp cứu.

Ở diễn biến mới nhất, thông tin cho biết nam tài xế chỉ bị thương phần mềm.