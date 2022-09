"Xe của chị em" Honda Vision giảm giá cực sốc, Honda SH Mode và Air Blade cũng giảm nhiệt

Vào tháng 7/2022, Honda Vision bản Tiêu chuẩn, bản Cao cấp và bản Đặc biệt có giá lần lượt là 47,5 triệu đồng, 49 triệu đồng và 60 triệu đồng. Trên thực tế, sản phẩm này chỉ được xếp vào phân khúc xe tay ga bình dân, có giá bán niêm yết chỉ ở mức trên 30 triệu đồng. Thế nhưng, do tình trạng khan hàng, các đại lý bán lẻ đã "thổi" giá chiếc xe lên mức cao ngất ngưởng.

Đến tháng 8 năm nay, khi sản lượng đã được tăng lên, giá bán lẻ Honda Vision tại đại lý có dấu hiệu "giảm nhiệt". Mẫu xe này được bán với giá từ 40-47 triệu đồng lúc bấy giờ. Cụ thể, Honda Vision bản Tiêu chuẩn có giá 40 triệu đồng, bản Cao cấp, bản Đặc biệt và bản Cá tính có giá lần lượt là 44 triệu đồng, 45 triệu đồng và 47 triệu đồng.

Giá bán lẻ Honda Vision tại các cửa hàng đã bị giảm sâu trong 2 tháng qua.

Ở thời điểm hiện tại, mẫu xe tay ga kể trên tiếp tục có giá bán lẻ giảm từ 6-7 triệu đồng khi so với tháng 8. Một đại lý tại Hà Nội báo Honda Vision từ bản Tiêu chuẩn đến bản cao cấp nhất có giá trong khoảng 34,5-43,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn giá niêm yết của Honda Việt Nam.

Tại một số phân khúc cao hơn, Honda Sh Mode và Air Blade lần lượt có giá bán từ 60-78 triệu đồng và 43-46 triệu đồng.

Chỉ trong hai tháng, giá của một số dòng xe tay ga đã có biến động mạnh khi giảm tới gần 20 triệu đồng. Điều này đã khiến nhiều khách hàng trở nên thất vọng vì phương tiện của mình đã bị mất giá đáng kể. Anh Q.B. (trú tại Đống Đa, Hà Nội), một người mới mua một chiếc Honda Vision vào tháng 7 cho biết: "Việc xe giảm giá mạnh khiến những người mua cảm thấy bị thiệt thòi khi đã phải bỏ ra một khoản tiền chênh đáng kể. Mới chỉ hơn 2 tháng, chiếc xe của tôi đã mất giá tới 20 triệu đồng so với thời điểm mua".

Giá xe tay ga cũ hứa hẹn sẽ giảm nhiệt trong thời gian tới.

Trao đổi với PV, một số "dân buôn" xe tay ga đã qua sử dụng bị lỗ nặng khi tích cực gom hàng vào thời điểm giá xe cao nhằm kiếm lời vì cho đến nay, xe Honda Vision của họ vẫn còn hàng tồn nhưng giá xe cũ có thể bị giảm nhiều so với thị trường 2 tháng trước.

Việc người mua xe có thể mất một khoản tiền đáng kể do đại lý bán xe giá chênh so với giá niêm yết đã được nhiều cơ quan báo chí cảnh báo nhiều lần. Hiện tượng nhiều đại lý làm "lũng đoạn" giá xe tay ga khiến thương hiệu Honda có thể bị giảm uy tín tới một số khách hàng. Tuy nhiên, nhà sản xuất Honda Việt Nam cho biết họ không thể can thiệp vào giá bán lẻ tại các cửa hàng Honda Head trên toàn quốc.