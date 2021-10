Xe điện VinFast lên báo quốc tế, nhưng vẫn phải quan tâm điều này

Trong những ngày vừa qua, xe điện VinFast không chỉ là chủ đề được người dùng trong nước quan tâm và ngay cả bạn bè trên thế giới.



VinFast VF e34 mới ra mắt Việt Nam. Ảnh VinFast.

Tại Việt Nam, VinFast VF e34 ra mắt và cũng là chiếc xe điện tiên phong của thương hiệu này sau một thời gian phát triển. Ngay khi trình làng, VinFast VF e34 nhận được phản hồi tích cực từ người dùng bởi được ứng dụng nhiều công nghệ. Đặc biệt, trợ lý ảo Vivi có thể giao tiếp và hiểu người dùng khiến khách hàng vô cùng thích thú.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ, giá bán của VinFast VF e34 cũng đang rất phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình Việt càng khiến chiếc xe điện này “hot” hơn.

VinFast VF e35 sắp xuất hiện. Ảnh VinFast.

Bên cạnh VF e34, VinFast VF e35, VF e36 cũng là 2 mẫu xe đang xuất hiện trên nhiều mặt báo cả trong nước cũng như truyền thông quốc tế. Giống như VinFast Lux A2.0, SA2.0, xe điện VF e35, VF e36 sẽ được giới thiệu tại một Triển lãm ô tô quốc tế là Los Angeles Auto Show 2021.





Sau khi hãng xe Việt xác nhận điều đó, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin VinFast VF e35, VF e36 sẽ trình diện người dùng toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021.

Với việc ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế lớn ở Mỹ, VinFast đang muốn trở thành một thương hiệu xe điện EV toàn cầu và được người dùng quốc tế tại nhiều quốc gia đón nhận.

Bài đăng của Carscoops với tiêu đề “VinFast To Stage World Debut Of Two New EV In Los Angeles” (VinFast chuẩn bị ra mắt hai mẫu xe điện mới tại Los Angeles).

VinFast xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Ảnh Q.M.

Ngay dưới bài viết, nhiều ý kiến của người dùng quốc tế cho rằng, xe điện đang là xu hướng phát triển và đầy triển vọng trong tương lai. Đồng thời khẳng định, nhiều thương hiệu xe điện mới sẽ rất thú vị và tạo ra được sự cạnh tranh. Tuy nhiên, mức giá thế nào mới là sự quyết định thành bại của VinFast VF e35, VF e36 trên thị trường quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, tham vọng của VinFast khi trình làng xe điện ở Mỹ là rất rõ ràng để cạnh tranh với Tesla và các hãng xe tương tự khác. Các mẫu xe điện của thương hiệu này bán ra đi kèm với chính sách cho thuê pin rất độc đáo.

Tại Mỹ, VinFast dự định sẽ mở 60 showroom trong năm 2022. Theo đó, hãng xe Việt đặt mục tiêu sẽ bán ra khoảng 15.000 xe EV trên toàn cầu trong năm tới, con số trước đó là 56.000, nhưng do sự thiếu hụt chip bán dẫn nên đã có sự thay đổi.

VinFast VF e36 là SUV điện cao cấp nhất của hãng xe Việt. Ảnh VinFast.

VinFast VF e35 được định vị thuộc phân khúc D-SUV, và VF e36 là E-SUV với điểm nhấn công nghệ lái nâng cao (ADAS) gồm nhiều tính năng cao cấp như hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh…

Đồng thời, VinFast VF e35 và VF e36 sẽ có nhiều tính năng giải trí thông minh, điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống trợ lý ảo thông minh, quản lý qua điện thoại thông minh…

Xe điện đang là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và VinFast dù là hãng xe mới nhưng đã bắt kịp xu hướng này với những sản phẩm chất lượng. Tham vọng của hãng Việt không chỉ cung cấp giải pháp di chuyển xanh, an toàn, thông minh mà còn cạnh tranh với đối thủ lớn là Tesla để khẳng định vị thế.