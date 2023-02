Xe đưa rước cán tử vong học sinh lớp 3: Tài xế lùi xe thiếu quan sát

Xe đưa rước cán học sinh lớp 3 tử vong

Ngày 9/2, liên quan đến vụ xe đưa rước cán tử vong học sinh lớp 3 ở trước cổng trường tiểu học, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nạn nhân trong vụ tai nạn là cháu P.Q.C. (8 tuổi) - học sinh lớp 3/18, trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Theo công an, trong ngày 8/2, sau khi nắm bắt thông tin sự việc, công an đã cử cán bộ nhanh chóng đến hiện trường vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân trước khi có quyết định xử lý. Công an sẽ căn cứ vào kết quả khám nghiệm, kết quả giám định về dấu vết, giám định nguyên nhân tử vong để khởi tố vụ án, khởi tố bị can phục vụ điều tra theo đúng quy định.

Theo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Biên Hòa, đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn, cơ quan công an cũng chỉ mới lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định, tai nạn xảy ra là do lỗi vô ý của tài xế vì khi điều khiển xe đã thiếu quan sát dẫn đến va vào cháu P.Q.C.hậu quả làm cháu tử vong.

Về vấn đề này, đại diện Trường Tiểu học Hà Huy Giáp cho biết nhà trường không đủ điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh do đó các cháu chỉ tham gia học ở trường 1 buổi.

Lớp của bé C. là lớp 3/18 có sĩ số là 48 học sinh, trong đó có 29 học sinh được cô H.T.N. (chủ nhiệm) đưa về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi… theo nhu cầu của phụ huynh.

Để đưa đón học sinh, cô N. có ký hợp đồng riêng với một nhà xe đưa đón các em từ trường về nhà và ngược lại. Sau khi xảy ra vụ việc nhà trường cùng giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phụ giúp gia đình lo tang lễ cho bé C.

Được biết cha mẹ cháu C. sinh được 3 người con, cha là tài xế, mẹ là công nhân, cuộc sống khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Trước sự ra đi của C., mẹ của C. tinh thần đi xuống nặng nề, liên tục ngất xỉu còn cha C. cũng bần thần chỉ biết thương cho số phận của con mình.

Như tin đã đưa, trước đó vào gần 13 giờ ngày 8/2, xe đưa rước học sinh mang biển số 60B-043.93 chở học sinh từ nhà cô giáo N. đến Trường Tiểu học Hà Huy Giáp để học buổi chiều. Trên xe đưa rước chỉ có tài xế, không có cô giáo, không có phụ xe.

Khi đến cổng trường, các em nhỏ lần lượt xuống xe, qua quan sát tài xế thấy các bé đã xuống nên cho xe lùi để quay đầu.

Tuy nhiên lúc này, bé Q.C (học sinh lớp 3/18) đi sau cùng, chưa kịp bước xuống đường xe đã lùi khiến bé bị ngã, bánh xe cán qua người dẫn đến bé tử vong tại chỗ.