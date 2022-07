"Xé lưới" Man City, Darwin Nunez vẫn nhận cảnh báo từ HLV Klopp

Đêm qua, Liverpool đã thắng Man City 3-1 trong trận tranh Siêu cúp Anh. Ở cuộc so tài này, The Kop là đội chơi tốt hơn và có bàn mở tỷ số trong hiệp một do công của Alexander-Arnold.

Sang hiệp hai, HLV Klopp quyết định rút Firmino ra sân và thay bằng Nunez ở phút 58. Sau đó, dù Man City tìm được bàn gỡ hòa 1-1, nhưng phong độ chói sáng của Nunez đã mang về chiến thắng chung cuộc cho Liverpool.

Đầu tiên, Nunez có pha bật cao đánh đầu đưa bóng chạm tay Ruben Dias trong vòng cấm. Liverpool được hưởng phạt đền và Salah thực hiện thành công. Sau đó, chính Nunez có pha đánh đầu cận thành chính xác, ấn định tỷ số 3-1 cho Liverpool.

Nunez ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City. Ảnh: Daily Mail

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Cả hai đội đã chơi tốt và tôi hài lòng với diễn biến của trận đấu. Chúng tôi cũng như Man City chưa đạt đến 100% phong độ nên thi đấu như vậy là có thể chấp nhận được.

Darwin Nunez đã có màn thể hiện xuất sắc. Tôi luôn ấn tượng với cách cậu ấy chơi bóng và đó là lý do tiền đạo này có mặt tại Liverpool. Ở những trận giao hữu trước đó, Nunez có thể chơi không tốt, nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào cậu ấy.

Nunez là một tiền đạo trẻ và nhiệm vụ của tôi là khai thác hết sức mạnh, khả năng của cậu ấy. Nunez đã có bàn thắng vào lưới Man City và đó sẽ là điểm nhấn để cậu ấy tự tin hơn trong những trận đấu lớn tiếp theo".

Sau khi dành lời khen cho Nunuez, HLV Klopp cũng đưa ra lời cảnh báo với tân binh này. Ông nhấn mạnh: "Nunez chơi tốt, nhưng cậu ấy cần phải học hỏi nhiều hơn. Firmino là một cầu thủ rất giỏi, luôn biết cống hiến hết khả năng vì đội bóng và đó chính là tấm gương dành cho Nunuez".