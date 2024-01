Xe máy điện "hút khách" và dự báo "nóng" về thị trường xe máy truyền thống

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 thành viên, gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong năm 2023, doanh số bán xe máy của các thành viên là 2.516.212 xe, mức trên ghi nhận giảm 16,21% so với năm 2022 (3.003.157 xe).

Số liệu này chưa bao gồm doanh số xe máy điện VinFast và các hãng xe khác không công bố thông tin như Pega, Dibao, Yadea, KTM Việt Nam, Kawasaki, Royal Enfield, Harley-Davidson, Ducati, Triumph... và xe xuất khẩu.

Thị trường xe máy truyền thống sụt giảm.

Để giảm thiểu rủi ro, nhiều hãng xe đã thực hiện giảm sản lượng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2023, các doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 262.000 xe máy, giảm 13% so với tháng 11 và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, sản lượng xe máy đạt 3.145.200 xe, giảm 12,6% so với năm 2022.



Không chỉ vậy, các đại lý phân phối còn mạnh tay áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá “sốc”, ngay cả đối với các mẫu xe ăn khách. Đáng chú ý, những mẫu xe tay ga thường xuyên đội giá cao như Honda Vision, Air Blade hay SH cũng không đứng ngoài cuộc đua, giảm giá xuống mức thấp chưa từng có trên thị trường Việt.

Ghi nhận tại các đại lý uỷ quyền của Honda tại Hà Nội (HEAD), mẫu xe Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được chào bán ở mức 31.8 triệu đồng, bản cao cấp có giá 33 triệu đồng, bản đặc biệt giá là 35 triệu đồng và bản thể thao là 37 triệu đồng. Như vậy, giá Honda Vision tại đại lý thấp hơn khoảng từ 200.000-1 triệu đồng so với tháng trước và chỉ cao hơn giá đề xuất từ 200.000-880.000 đồng, tùy từng phiên bản. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá xe đã giảm từ 2,5-3,5 triệu đồng.

Một số chuyên gia về xe dự báo, thị trường xe máy truyền thống sẽ tiếp tục đà sụt giảm đến ngưỡng cân bằng. Sẽ không có thêm hãng xe mới gia nhập thị trường xe chạy xăng. 5 hãng xe lớn của VAMM, dù đã bắt đầu có kế hoạch phát triển dòng xe máy điện, nhưng vẫn tiếp tục duy trì thị phần xe chạy xăng cho đến khi hiệu suất sinh lời sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, thị trường xe máy điện lại đang khởi sắc. Điển hình là các mẫu xe máy điện của VinFast đang ngày càng “hút khách”.

Hãng xe này đã chuyển đổi phương thức công khai thông tin từ hàng tháng sang hàng quý. Cụ thể, doanh số xe máy điện VinFast quý I, quý II/2023 ổn định ở mức trên dưới 10.000 xe, nhưng đến quý III/2023 đã đạt 28.220 xe, tăng gấp 2,8 lần và tăng 213% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều này cho thấy, sự sụt giảm của thị trường xe máy dùng động cơ đốt trong truyền thống lại là cơ hội để các hãng xe máy điện phát triển và giành thị phần.

Xe máy điện VinFast đang được người Việt ưa chuộng.

Nhiều người dùng chia sẻ lý do lựa chọn xe máy điện VinFast thay vì xe máy xăng không chỉ bởi mức giá hấp dẫn, mà còn vì chi phí “nuôi xe” chỉ bằng một nửa so với xe xăng cùng phân khúc.

“Chỉ với nửa giá một chiếc điện thoại thông minh đời mới, tôi đã có thể sở hữu một chiếc xe máy điện vừa khỏe lại vừa thời trang, rẻ hơn hẳn so với nhiều dòng xe xăng cùng công suất trên thị trường, trong khi đi xe điện ‘sướng’ hơn nhiều”, chị Quỳnh Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Sự chuyển dịch sang những phương tiện xanh đang có thêm động lực từ các chính sách mới. Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Chiến lược khẳng định tăng trưởng xanh là chìa khóa vàng giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên đồng thời giảm phát thải khí, hạn chế tình trạng nóng lên của trái đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chính phủ cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho sự phát triển xe điện tại Quyết định số 876/QĐ-TTg. Theo đó, đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Rất nhiều người dùng cũng như các chuyên gia đánh giá, VinFast đã và đang giúp thay đổi thói quen di chuyển của cộng đồng, từ đó giúp Việt Nam đi nhanh hơn trên hành trình hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.