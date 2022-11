Xe máy đổ xăng 50.000 đồng chạy được bao km?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe. Những yếu tố như thời tiết, địa hình và những hư hỏng trong quá trình sử dụng xe có ảnh hưởng vô cùng lớn tới mức độ tiêu hao nhiên liệu. Nhiệt độ cũng là 1 trong những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của động cơ xe và trực tiếp thay đổi mức tiêu hao nhiên liệu.

Hiện nay, giá xăng dao động ở mức 24.000 đồng. Như vậy, với 50.000 đồng, người dân có thể mua được khoảng 2,1 lít xăng.

Với số lượng xăng này, tùy theo loại xe, 50.000 đồng tiền xăng có thể chạy được số lượng km khác nhau. Tiêu biểu như:

Honda Future 125cc có thể chạy được 136,4 km.

Yamaha Jupiter Fi 115cc có thể chạy được 135,5 km.

Yamaha Sirius Fi 115cc có thể chạy được 133,8 km.

Honda Wave Alpha 110cc có thể chạy được 131,3 km.

Nhiều cây xăng áp dụng hạn mức đổ xăng xe máy là 50.000 đồng. Ảnh: LĐO

Trong điều kiện giá xăng tăng và khan hiếm như hiện nay, người tiêu dùng có thể chú ý một số mẹo nhỏ nhằm tiết kiệm xăng.

Thứ nhất là quan tâm tới thời điểm đổ xăng. Xăng là chất lỏng, thể tích của nó giãn nở theo nhiệt độ. Thời điểm lý tưởng nhất đổ xăng là sáng sớm bởi sau khi trải qua một đêm lạnh, xăng sẽ co lại nên lượng xăng bạn đổ sẽ không bị hao hụt quá nhiều.

Khi đổ xăng vào buổi trưa, nhiệt độ môi trường cao hơn, thể tích xăng tăng lên sẽ làm số lượng xăng thực tế mà bạn nhận được bị giảm đi đáng kể.

Mua xăng theo lái xe taxi. Một lưu ý nữa là bạn nên đi đổ xăng ở những cây xăng có nhiều tài xế taxi hoặc xe tải ghé qua. Đây là một mẹo nhỏ giúp bạn chọn được cây xăng uy tín. Bởi lái xe taxi, xe tải thường xuyên đi lại, họ sẽ có kinh nghiệm nhất trong vấn đề xăng dầu và biết đâu là cây xăng uy tín, đảm bảo chất lượng, ít bị gian lận.

Chú ý so sánh giữa các lần mua. Nếu bạn di chuyển trên con đường cố định và luôn đổ xăng ở cùng một chỗ, hãy mua một lượng xăng nhất định rồi kiểm tra vạch xăng trên xe để so sánh với những lần sau và nên so sánh với những cây xăng khác. Dựa vào số lít, quãng đường đi được trong những lần mua để lựa chọn nơi bán xăng mình cảm thấy tin tưởng nhất.

Trong quá trình chạy xe, bạn cần chú ý một số biện pháp để tiết kiệm nhiên liệu. Đó là thường xuyên theo dõi tình trạng của lốp xe. Lốp xe của bạn quá non hoặc bị mòn cũng sẽ là lý do làm cản trở chuyển động khiến động cơ của bạn phải vận hành quá mức. Điều này sẽ khiến cho xe phải tiêu tốn nhiên liệu xăng nhiều hơn so với mức bình thường.

Bên cạnh đó, bạn cần duy trì ổn định tốc độ khi di chuyển phương tiện. Để có được mức độ tiêu hao nhiên liệu tốt nhất, bạn nên chạy xe ở tốc độ 48-100 km/h. Điều này, không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí nhiên liệu hiệu quả nhất, mà còn giúp bạn tăng tuổi thọ xe. Ngoài ra, có thể tính mức độ tiêu hao hơn một lần nữa, có nghĩa là thực hiện cách làm trên thêm một lần để có con số chính xác hơn ban đầu.