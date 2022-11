Những biến động doanh số ô tô trong tháng 10/2022: Ford Everest tạo bất ngờ

Ford Ranger: 2394 xe

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 8 năm 2022, Ford Ranger liên tục đạt doanh số ấn tượng trong 2 tháng gần nhất.

Ford Ranger dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Ảnh Ford VN.

Theo đó, "ông vua" bán tải ở Việt Nam đã bán được 2.394 xe trong tháng 10 vừa qua và lần đầu vươn lên vị trí số 1 toàn thị trường về doanh số bán hàng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm 2022, đã có 12.028 xe xuất xưởng tại Việt Nam.

Ford Ranger được yêu thích ở Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, vuông vức và trang bị dồi dào khi đặt trong phân khúc xe bán tải.

Toyota Vios: 2.197 xe

Không còn độc chiếm số 1 tại Việt Nam như trước đây, nhưng Toyota Vios vẫn nằm Top 10 xe bán chạy hàng tháng.

Theo đó, tháng 9 năm 2022, Toyota Vios cũng chỉ về đích thứ 2 với 2.1.97 xe rời đại lý. Tính chung từ đầu năm, Vios đạt doanh số 18.087 xe được bán ra ở thị trường trong nước. Doanh số trên vẫn giúp mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản dẫn đầu thị trường.

Hiện tại, Toyota Vios vẫn có nhiều lựa chọn phiên bản với giá bán từ 489 - 592 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross: 2.089 xe

Doanh số của Toyota Corolla Cross đang cho thấy sự ổn định khi liên tục xếp ở những vị trí dẫn đầu hàng tháng.



Trong tháng 10 vừa qua, mẫu B-SUV của thương hiệu Nhật Bản đạt doanh số 2.089 xe rời đại lý. Sau 10 tháng, doanh số của Toyota Corolla Cross đã cán mốc 16.576 xe, một con số ấn tượng.

Mặc dù là xe SUV hạng B có giá cao hàng đầu Việt Nam từ 730 - 920 triệu đồng, nhưng việc thiết kế mới lạ, nhiều công nghệ đã giúp Toyota Corolla Cross chinh phục khách hàng Việt.

Hyundai Creta: 1.979 xe

Phân phối Hyundai Creta là chiến lược đúng đắn của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam khi mẫu xe này liên tục có doanh số ấn tượng.

Theo báo cáo của TC Motor, trong tháng 10 vừa qua đã có 1.979 xe Hyundai Creta được bán ra. Được biết, đây cũng là xe Hyundai có doanh số tốt vượt qua cả Accent, Grand i10 tại Việt Nam.

Cộng dồn doanh số của Hyundai Creta là 8.982 chiếc dù xe mới chỉ bán 4 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm nay..

Hyundai Creta chiếm được cảm tình của người dùng bởi thiết kế trẻ trung và được ví như "Tiểu Tucson" và mức giá phải chăng từ 620 - 730 triệu đồng cho 3 phiên bản,

Hyundai Accent: 1.905 xe

Sự vươn lên của Creta khiến Hyundai Accent không còn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc. Tháng 10 năm 2022, doanh số của Hyundai Accent giảm mạnh so với tháng trước khi chỉ đạt 1.905 xe (tháng 9 đạt 2.879 xe)

Cộng dồn doanh số từ đầu năm, mẫu sedan hạng B này đạt 17.679 xe rời dây chuyển sản xuất đến tay khách hàng trong nước.

Hyundai Accent là một trong 3 mẫu xe sedan hạng B có doanh số tốt nhất nhờ mức giá rẻ chỉ từ 426 - 542 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 1.644 xe

Mitsubishi Xpander đang gặp phải sự cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ với các đối thủ cùng phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam như Toyota Veloz Cross hay mới nhất là KIA Carens.

Do đó, doanh số của Mitsubishi Xpander cũng bị ảnh hưởng khi giảm mạnh so với tháng trước. Theo đó, Mitsubishi Xpander chỉ đạt doanh số 1.644 xe so với 2.416 xe của tháng 10 và cộng dồn từ đầu năm đã có 17.757 xe đến tay khách hàng.

Hiện nay, Mitsubishi Xpander đã được nâng cấp với ngoại hình hiện đại, nội thất nhiều chi tiết đổi mới như phanh tay điện tử, vô-lăng, màn hình mới.

Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander có thêm bản số tự động giá rẻ giá 588 triệu đồng và duy trì 2 lựa chọn gồm bản MT giá 555 triệu đồng và AT Premium giá 648 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross: 1.596 xe

Sau tháng 9 năm 2022 thăng hoa khi vượt Xpander về doanh số, Toyota Veloz Cross đã trở lại mặt đất khi doanh số giảm đến gần 1.000 xe.

Cụ thể, Toyota Veloz Cross chỉ có 1.596 xe bán ra trong tháng 10 so với 2.572 xe của tháng 9. Tính chung từ tháng 3 mở bán, đã có 11.255 xe Toyota Veloz Cross đến tay người tiêu dùng trong nước.

Toyota Veloz Cross sắp chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong giúp nguồn cung dồi dào trở thành đối trọng lớn của Mitsubishi Xpander.

Ford Everest: 1.289 xe

Ford Everest lần đầu lọt Top xe bán chạy. Ảnh Ford VN.

Ford Everest có lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 xe bán chạy tại Việt Nam kể từ đầu năm 2022. Theo đó, mẫu SUV cỡ trung đến từ Mỹ đã bán được 1.289 xe trong tháng 10 năm 2022 và doanh số cộng dồn đạt 3.512 xe

Kể từ khi bước sang thế hệ mới, Ford Everest đã tạo được sức hút đáng nể khi liên tục có doanh số ấn tượng mặc dù khách hàng phải mua kèm "lạc". Ford Everest đời mới có thiết kế vuông vức, nam tính và nội thất với nhiều tiện nghi chất lượng để khiến người dùng phải xuống tiền.

Mazda 3: 1.139 xe

Mazda 3 quay lại Top 10 xe bán chạy trong tháng 10 là một trong những bất ngờ lớn khi vượt qua cả KIA K3 trong phân khúc sedan hạng C.

Theo đó, Mazda 3 đã có 1.139 xe bán ra tháng vừa qua và cộng dồn từ đầu năm có 8.268 chiếc bán ra.

Nguyên nhân của việc Mazda 3 bỗng dưng bán chạy là bởi tháng vừa qua, khách hàng mua Mazda 3 được hưởng nhiều ưu đãi, giảm giá lớn nhất từ trước đến nay. Mazda 3 vẫn được đánh giá là chiếc xe thiết kế đẹp nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam.

KIA Seltos: 1.109 xe

Sau tháng 9 bị rớt khỏi Top 10 xe bán chạy, KIA Seltos đã quay trở lại khi đứng cuối cùng trong danh sách này ở tháng 10.

Thaco đã bán được 1.109 xe KIA Seltos trong tháng 10 tại Việt Nam và 10.923 xe đã đến tay khách hàng kể từ đầu năm.

Điểm mạnh của KIA Seltos đến từ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và giá bán hợp lý với 4 phiên bản từ 639 - 759 triệu đồng.