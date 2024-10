Quảng Ninh: Xe máy kẹp ba va chạm liên hoàn, hai nam sinh tử vong

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 177 người, bị thương 363 người.

Cả số vụ, số người chết và số người bị thương đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vụ tăng 37,37%; số người chết tăng 16,45%; số người bị thương tăng 53,16%.

Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn chủ yếu do vi phạm các quy định về an toàn giao thông: Đi không đúng phần đường; không làm chủ tốc độ; chuyển hướng không đúng quy định; vượt xe sai quy định; vi phạm nồng độ cồn...

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 72.927 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 191,8 tỷ đồng.