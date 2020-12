Xe mới mua chờ đăng ký biển số ra đường có bị phạt?

Quy định với xe mới mua, xe chờ cấp biển số

Theo Thông tư 58/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bổ sung thêm những trường hợp xe chưa có biển chính thức vẫn được tham gia giao thông nhưng phải đăng ký xe tạm thời gồm:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;





- Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

- Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;

- Ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam;

- Xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Xe chưa có biển số

Như vậy, với trường hợp trên, khi xe chưa đăng ký, cấp biển số chính thức chỉ cần xin cấp đăng ký tạm thời sẽ được tham gia giao thông, song chỉ được lưu thông trong thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Ngoài ra, tại Thông tư 58, Bộ Công An cũng đã kéo dài thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời lên tối đa 30 ngày, tăng gấp đôi so với quy định hiện hành (theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 15/2014 là 15 ngày).

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có kích thước 85,6 x 53,98mm được in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR, kích thước 85,6 x 53,98mm được in trên nền màu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.

Bên cạnh đó, Thông tư 58 cũng bổ sung thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe gồm:

- Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển;

- Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu;

- Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự;

- Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Riêng trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên xe phải ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ theo quy định.