Xe ô tô Trung Quốc tại Việt Nam: Rẻ nhưng có "ngon"?

Xe ô tô Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt

Xe ô tô Trung Quốc hầu hết có kiểu dáng bắt mắt, lại được quảng cáo sử dụng động cơ của các hãng Mỹ, Nhật, Đức...nhưng những câu chuyện đó có nói lên việc động có đúng của chính hãng hay không nên mua xe ô tô Trung Quốc vẫn được người tiêu dùng đặt ra do lo ngại chất lượng xe.

Xe ô tô Trung Quốc cố gắng thuyết phục người Việt nhưng...

Khác với cách tiếp cận thị trường trước đây, thời gian qua các hãng xe Trung Quốc sử dụng phương cách hoàn toàn khác, không bắt tay liên doanh tại Việt Nam mà nhập nhiều mẫu nguyên chiếc với mẫu mã rất đẹp, nhằm thuyết phục một lần nữa người Việt mua xe Trung Quốc.

Theo đó thay vì xu hướng xe Trung Quốc liên doanh với các hãng tại Việt Nam như trước đây thì xe Trung Quốc được nhập về nhiều. Các thương hiệu như Baic, Haima, Zotye, Geely… đã đẩy vào Việt Nam rất nhiều mẫu xe 4 chỗ, 7 chỗ hay xe SUV mới toanh. Các loại xe này có mẫu mã cực kỳ bắt mắt mà giá chỉ bằng 1/3 mức giá xe của Hàn, Nhật đồng thời có các options đầy đủ, thỏa mãn cho dân chơi xe.

Tuy nhiên, những nỗ lực và thành công không hẳn là câu chuyện nhân quả bởi sau khi sự rút chạy âm thầm của hàng loạt liên doanh xe hơi Trung Quốc tại Việt Nam, họ đã để lại vết thương lòng và "bài học xương máu" cho nhiều người có ý định mua xe Trung Quốc mới.

Sau giai đoạn hoàng kim ngắn ngủi, "cơn sốt" ô tô Trung Quốc nhanh chóng hạ nhiệt. Chất lượng và độ bền là nguyên nhân chính yếu khiến người tiêu dùng Việt quay lưng với xe ô tô Trung Quốc.

Ô tô Trung Quốc rẻ nhưng có "ngon"?

Ở cùng phân khúc kích thước xe và trang bị động cơ, các dòng xe ô tô Trung Quốc có mức giá bán mềm hơn đến 30-50% so với xe Nhật cùng hạng trong khi những trang bị tính năng trên xe rất hấp dẫn. Đây là yếu tố giúp xe Trung Quốc muốn thu hút người tiêu dùng Việt Nam.

Từ việc sao chép hoàn toàn thiết kế của các thương hiệu xe nổi tiếng, nhiều dòng xe ô tô Trung Quốc dần dần đã có điểm nhận diện thương hiệu ở thiết kế xe và được người tiêu dùng đánh giá cao. Sự kết hợp thiết kế xe cùng việc mạnh tay áp dụng các công nghệ mới giúp các dòng xe Trung Quốc đẹp và ấn tượng hơn.

... xe ô tô Trung Quốc chưa đạt chất lượng, độ bền như kì vọng ở Việt Nam.

Dù vậy thì với một mẫu xe ô tô Trung Quốc mới ra mắt thị trường, người dùng vẫn dễ dàng nhận ra những chi tiết góp nhặt từ các hãng xe sang. Nhiều mẫu xe Trung Quốc tại Việt Nam chỉ cần thay đổi logo và lưới tản nhiệt xe sang thì nhiều người nhầm tưởng đó là mẫu xe sang vài tỷ đồng.

Không thể phủ nhận đồ dùng công nghệ của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ và có giá thành cạnh tranh hơn, việc áp dụng nhiều trang bị công nghệ, tiện nghi hấp dẫn trên xe ô tô Trung Quốc khiến nhiều người choáng ngợp khi so sánh với xe Hàn/Nhật.

Tuy nhiên những ưu điểm đó không thể bù đắp cho những nhược điểm mà người Việt rất e ngại.

Quan niệm sản phẩm đến từ Trung Quốc thường kém bền là yếu tố chính khiến nhiều người loại ngay các mẫu xe này khi người dùng lên ý định mua xe. Với những đồ gia dụng rẻ tiền, người dùng có thể chấp nhận thiết kế đẹp và công năng tốt mà bỏ qua yếu tố độ bền. Nhưng với dòng xe ô tô có giá trị cao, việc bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một mẫu xe mà độ bền bỉ, tính tin cậy vẫn là dấu hỏi lớn thì đây có thể xem là quyết định mua xe khá mạo hiểm.

Xe Trung Quốc có thiết kế đẹp nhưng việc sao chép quá nhiều từ xe sang khiến nhiều người tiêu dùng không thiện cảm, đặc biệt với những người yêu thích tìm hiểu xe hơi.

Trang bị nhiều tính năng công nghệ cao cấp nhưng tính tin cậy thấp, dễ hư hỏng vặt cùng những lo ngại xe hư hỏng bất ngờ khi di chuyển trên đường, gây mất an toàn khi lưu thông cũng là yếu tố khiến người tiêu dùng không quá hào hứng với xe Trung Quốc.

Đi kèm mức giá bán thấp là công nghệ vật liệu cấu tạo và độ hoàn thiện sản phẩm xe Trung Quốc không được đánh giá cao bằng xe Nhật/Hàn. Các yếu tố xe Trung Quốc cùng độ bền thấp, kiểu dáng sao chép dễ lỗi thời khiến cho mức giá bán lại của xe ô tô Trung Quốc mất giá khá mạnh.

Hệ thống phân phối xe ít cũng như nhiều gara sửa chữa xe không chuyên sửa xe Trung Quốc cũng là điểm bất tiện cho người đang sở hữu, sử dụng xe.

Chính vì những lý do đó mà dòng xe hơi Trung Quốc cho đến thời điểm này thì xe ô tô Trung Quốc không phổ biến tại thị trường Việt Nam mà vẫn còn khá xa khi chất lượng xe chưa tạo lòng tin với người tiêu dùng. Xe ô tô Trung Quốc là sản phẩm để xem, để bàn luận so sánh với xe Hàn và Xe Nhật... việc bỏ một số tiền lớn để sở hữu xe Trung Quốc vẫn được xem là ''ván bài may rủi''.