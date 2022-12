Xe số sàn khó vào số phải làm gì?

Tình trạng xe khó vào số dù đã đạp hết chân côn thường xuất phát từ trục trặc của bộ ly hợp. Đây là cầu nối trung gian giữa động cơ với hộp số và cầu chủ động trong hệ thống truyền lực. Do đó, nếu bộ ly hợp có vấn đề thì sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc điều khiển xe, thậm chí không hoạt động được.

Trường hợp xe gặp vấn đề khó vào số dù đã đạp hết bàn đạp ly hợp, nguyên nhân phần lớn là do bộ ly hợp không cắt dứt khoát. Đồng thời, việc điều chỉnh sai hành trình tự do của bàn đạp cũng thường dẫn đến sự cố này. Tuy nhiên, việc khắc phục vấn đề này không quá phức tạp và tốn kém, bạn chỉ cần mang xe tới trung tâm bảo hành bảo dưỡng chính hãng hoặc garage để điều chỉnh lại hành trình tự do của bàn đạp với chi phí khoảng 100.000 đồng.

Mặc dù vậy, để chắc chắn chiếc xe có thể vận hành ổn định trong thời gian dài, chủ xe vẫn kiểm tra lại hoạt động của bộ ly hợp. Cách đơn giản nhất để kiểm tra là khởi động động cơ, cài số, nhả 1/2 hành trình bàn đạp ly hợp (chân côn). Nếu xe chuyển động êm, không giật cục và khi tăng ga xe lao đi nhanh thì chứng tỏ bộ ly hợp vẫn ở trong trạng thái tốt.

Ngoài ra, bạn còn có thể khởi động động cơ, kéo phanh tay, nhấn bàn đạp ly hợp và cài số 4, buông từ từ chân ly hợp đồng thời tăng nhẹ ga để có thể kiểm tra. Nếu bộ ly hợp làm việc thì động cơ sẽ bị chết máy khi ta buông hết chân côn. Trong trường hợp động cơ vẫn nổ bình thường thì chứng tỏ đĩa côn bị trượt quay do mòn.

Một cách khác mà bạn có thể thử là khởi động động cơ, nhấn bàn đạp ly hợp, cài số 1, nhả ly hợp đồng thời tăng ga. Nếu nghe tiếng máy òa lên và xe dịch chuyển kém thì có thể lá côn đã bị mòn.

Nhưng để chẩn đoán tình trạng chính xác nhất, chủ xe vẫn nên mang xe tới các trung tâm bảo hành bảo dưỡng chính hãng hoặc garage uy tín để đánh giá chính xác tình trạng bộ ly hợp trên xe.