Xe SUV hạng B đáng tiền nhất tại Việt Nam: Từ "tân binh" Hyundai Creta đến "vua doanh số" Toyota Corolla Cross

Hyundai Creta: 620 – 735 triệu đồng

Hyundai Creta là tân binh mới nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, ra mắt từ ngày 15.3.2022. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đến năm 2023 mẫu xe này sẽ được lắp ráp trong nước.

Hyundai Creta 2023 sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về thiết kế, công nghệ. Đặc biệt là danh sách an toàn tiên tiến Hyundai SmartSense gồm 4 tính năng: hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau.

Hyundai Creta. Ảnh: TC Motor.

Toyota Corolla Cross: 730-920 triệu đồng

Toyota Corolla Cross hiện đang là "vua doanh số" trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Corolla Cross đã nhanh chóng trở thành niềm hy vọng mới của Toyota Việt Nam trong bối cảnh Vios, Fortuner, Innova đang mất dần phong độ.

Corolla Cross sở diện mạo trẻ trung, năng động còn khoang cabin có xu hướng thiết kế hiện đại, tối giản. Điểm nhấn nổi bật nhất trên Corolla Cross 2023 là phiên bản 1.8HV sử dụng động cơ Hybrid. Trong bối cảnh giá xăng đang tăng phi mã, đây trở thành sự lựa chọn hấp dẫn giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Toyota Corolla Cross. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Cụ thể, bản Corolla Cross 1.8HV có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 3,7L/100km, 4,5L/100km, 4,2L/100km. Đặc biệt, Corolla Cross còn ghi điểm cộng lớn khi sở hữu gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense.

Kia Seltos: 629-717 triệu đồng

Kia Seltos cũng là mẫu xe ăn khách trong phân khúc SUV cỡ B chỉ xếp sau Toyota Corolla Cross. Seltos có giá bán dễ tiếp cận chỉ từ 629-717 triệu đồng.

Dù có giá bán mềm nhưng Seltos 2023 vẫn sở hữu nhiều trang bị, tính năng đáng chú ý như đèn pha LED, màn hình 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay, hệ thống đèn Sound Mood Lighting, cửa sổ trời…

Kia Seltos 2023. Ảnh: Kia.

Bên cạnh đó, Kia Seltos còn sở hữu thiết kế nội ngoại thất bắt mắt, năng động phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, gia đình sống tại đô thị.

Mazda CX-3: 629-709 triệu đồng

Mazda CX-3 cũng là tân binh trong phân khúc SUV cỡ B, đây cũng là mẫu xe hiếm hoi của Mazda được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Xe Mazda CX-3 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO trứ danh của Mazda và được ví von là "tiểu CX-5", bởi ngoại hình rất giống với đàn anh. Danh sách công nghệ trên CX-3 đủ sức phục vụ gia đình. CX-3 ghi điểm cộng lớn với khách hàng mua xe phục vụ gia đình khi sở hữu gói an toàn cao cấp I-Activsense.

Mazda CX-3. Ảnh: Mazda.

Peugeot 2008: 769-849 triệu đồng

Tính đến thời điểm hiện tại, không quá lời khi đánh giá Peugeot 2008 2023 là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất phân khúc SUV cỡ B. Mẫu xe này hiện đang được lắp ráp tại nhà máy của Thaco ở Chu Lai, Quảng Nam

Nguồn cảm hứng để tạo nên phong cách thời trang, hiện đại, đậm chất châu Âu cho 2008 đến từ 2 mẫu xe 208 và 508 cùng nền tảng Common Modular Platform (CMP) của Tập đoàn PSA.

Peugeot 2008. Ảnh: Peugeot.

Về mặt công nghệ, vận hành và an toàn, Peugeot 2008 không quá nổi trội so với các đối thủ. Peugeot 2008 sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đề cao tính thẩm mỹ, thích phong cách xe châu Âu.

Honda HR-V: 786-871 triệu đồng

Honda HR-V đã có mặt từ rất lâu nhưng doanh số bán của mẫu xe này chưa thực sự ấn tượng. Lý do chính là giá bán của HR-V quá cao so với những gì đang sở hữu. Năm vừa qua, Honda HRV 2023 đã ra mắt với diện mạo mới nhưng vẫn chưa gỡ bỏ nút thắt "giá quá cao so với đối thủ" khiến mẫu xe này cũng đang khá chật vật tại Việt Nam.

Honda HR-V. Ảnh: Honda.

Lợi thế lớn nhất của Honda HR-V chính là diện mạo lai Coupe thời thượng, sức mạnh thương hiệu và độ bền bỉ. Về mặt công nghệ, không gian nội thất, HR-V chưa thực sự làm tốt hơn các đối thủ.