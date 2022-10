Xe tải gây tai nạn liên hoàn, thai phụ tử vong, con gái cùng 1 người khác thoát chết

Chiều 22/10, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn làm 1 thai phụ tử vong.



Theo đó, gần 11h cùng ngày, xe tải biển số 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng về thành phố Thuận An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hải.

Đến giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Bùi Thị Xuân, thành phố Dĩ An thì tông vào 2 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ. Sau đó, xe máy lao về phía trước tông vào xe tải khác cùng 1 xe máy rồi đâm vào dải phân cách.

Camera ghi lại vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến chị L. (32 tuổi, quê An Giang) tử vong, con gái chị L. lọt vào gầm xe may mắn thoát nạn. Ngoài ra, 1 người khác cũng thoát chết sau vụ việc.

Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà của chị L., nạn nhân hiện đang mang thai tháng thứ 6, hôm nay đi công việc thì gặp tai nạn thương tâm.