Trên mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải rơi xuống sông Tiền khi xuống phà, khiến người xem muốn thót tim.

Khi xuống phà Mương Lớn (TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), một chiếc xe tải rơi xuống sông Tiền. Ảnh cắt từ clip

Theo tim hiểu, vụ việc xảy ra tại phà Mương Lớn (khóm An Lợi, phường An Bình A, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Phà này do một đơn vị tư nhân vận hành theo hợp đồng BOT.

Lúc này, chiếc xe tải biển số 84C-108.66 đang di chuyển xuống phà thì bất ngờ bị trượt về phía sau. Rất nhanh sau đó, chiếc xe tải cùng 16 tấn nhựa lọt hoàn toàn xuống sông Tiền, rất may không có thiệt hại về người.

Clip xe tải rơi xuống sông Tiền khi xuống phà.

Xe tải do Nguyễn Văn Quấn (SN 1989, nơi đăng ký thường trú ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, sự việc xảy vào sáng ngày 4/3. Bước đầu xác định nguyên nhân xe tải rơi xuống sông Tiền là sự cố do phà không được cột dây nên khi phương tiện di chuyển xuống, mỏ phà trượt ra khiến xe lọt xuống sông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo để có hướng xử lý.