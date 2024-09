Video cận cảnh 8 thuyền viên tàu hàng bị chìm chơi vơi giữa "biển dữ"

Ngày 19/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, chiều qua sau khi nhận thông tin 1 tàu hàng bị chìm, trên tàu có 8 thuyền viên đang gặp nạn, ngay lúc đó tàu CSB 2016 đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn, tiến hành cứu vớt 8 thuyền viên rơi xuống biển lên tàu đảm bảo an toàn, sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

8 thuyền viên gặp nạn trên biển ở Quảng Nam được cứu thành công. Ảnh: N.T

Clip lực lượng vượt sóng dữ cứu 8 thuyền viên gặp nạn.

Đến 18h cùng ngày, tàu CSB 2016 đã đưa các thuyền viên bị nạn về tới Cảng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bàn giao cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Một thuyền viên của tàu gặp nạn chia sẻ: "Lúc đó thời tiết gió to, sóng rất lớn, tàu bị lật nghiên và chìm rất nhanh. Bây giờ chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn rất nhiều các chiến sĩ cảnh sát biển đã không ngại sóng to, gió lớn đưa tàu ra cứu anh em vào bờ an toàn.

Không những được cứu mà 8 thuyền viên chúng tôi còn được chăm sóc sức khỏe, thuốc men đảm bảo".

Đưa các ngư dân gặp nạn lên tàu CSB an toàn. Ảnh: N.T

Clip lời kể của thuyền viên.

Trước đó, lúc 14h30, tàu CSB 2016, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam nhận được thông tin của Sở Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 về việc tàu An Bình Phát 68 có số hiệu HN-2333, trên tàu chở 4.000 tá đá bột do ông Nguyễn Văn Duy làm chủ, hành trình theo hướng Thanh Hóa - Quảng Ngãi bị chìm cách khu vực Cù Lao Chàm khoảng 13 hải lý về hướng Tây Nam.

Bàn giao 8 thuyền viên cho cơ quan chức năng để đưa về nhà an toàn. Ảnh: N.T

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2016 đã làm công tác chuẩn bị, cơ động tiếp cận và chuẩn bị các phương án hỗ trợ, cứu nạn tàu bị chìm trong điều kiện ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết sóng gió cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng cao 2,0 – 4,0m.

Đến 16h, tàu CSB 2016 đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn, tiến hành cứu vớt 8 thuyền viên rơi xuống biển lên tàu đảm bảo an toàn, sức khỏe của các thuyền viên ổn định.