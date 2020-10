Xe Toyota giờ đã khác?

Không thay đổi là “lạc hậu”

Nhiều người sau khi sử dụng xe Toyota tại Việt Nam đã nhận xét, có vẻ như Toyota không bắt kịp với xu hướng thiết kế bóng bẩy và đầy tiện ích trong ngành xe hơi hiện nay. Hãng xe Nhật mang quan điểm “bảo thủ” và đang “đi” một mình một kiểu.

Toyota nhiều năm nay là thương hiệu xe phổ biến tại Việt Nam

Để thay đổi quan điểm trên, Toyota đã có những động thái tích cực nhằm lấy lại niềm tin của khách hàng bằng việc ra mắt một loạt phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam như Fortuner, Hilux, Corolla Altis cùng mẫu xe hoàn toàn mới Corolla Cross.

Nhìn vào thiết kế, công nghệ, động cơ của những chiếc xe mới, khách quan mà nói rằng, những điểm yếu như thiết kế lạc hậu, trang bị nghèo nàn đã không còn thực sự đúng với những chiếc Toyota ở thời điểm hiện tại.

Thiết kế xe Toyota trở nên hiện đại, phá cách hơn

Và như muốn truyền tải sự thay đổi đó tới giới truyền thông, sau đó là lan toả tới người dùng, vào những ngày giữa tháng 10 vừa qua, Toyota Việt Nam đã tổ chức Hành trình trải nghiệm Toyota SUV “Đậm chất sống” với các dòng xe mới ra mắt trong năm 2020 dành cho các nhà báo và phóng viên Việt Nam.

Có thể nói từ rất lâu rồi, Toyota Việt Nam mới lại tổ chức được một chuyến đi “hoành tráng” đến như vậy. Nó khác với các sự kiện ra mắt online, hay những buổi giới thiệu xe âm thầm “không kèn, không trống”.

Hành trình Toyota SUV “Đậm chất sống”

50 phóng viên nhà báo từ khắp cả nước đã được lái thử tới 15 chiếc xe của 8 dòng xe bao gồm các mẫu xe Toyota mới nhất: Corolla Cross 1.8 HV (động cơ Hybrid) và 1.8V (động cơ xăng), Rush, Innova, Fortuner Legender, Hilux Adventure, Vios, Yaris và Corolla Altis.

Cải thiện khả năng vận hành

Có lẽ không phải đề cập quá nhiều đến ngoại thất của những chiếc xe Toyota mới. Đó là những thứ mang tính trực quan, ai nhìn cũng có thể nhận ra sự thay đổi. Chúng ta hãy cùng cảm nhận khả năng vận hành của “dàn” xe Toyota xuất hiện trong hành trình lần này.

Những mẫu xe xuất hiện trong hành trình lái thử xe của Toyota

Trên phố, dù ngồi trên chiếc xe nào của Toyota thì mọi người cũng đều có chung nhận xét là xe di chuyển êm và linh hoạt. Điều này có được là nhờ các khối động cơ với công nghệ Dual VVT-i. Đó là hệ thống van biến thiên tối ưu buồng đốt, các bộ phận chuyển động nhẹ và piston ma sát thấp tạo ra hiệu suất nhiên liệu và sức mạnh tốt ngay ở tốc độ thấp. Hệ thống trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) giúp lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và đầm chắc, ổn định ở tốc độ cao.

Xe Toyota Corolla Cross 2020

Đặc biệt, nếu ai cầm lái mẫu xe mới nhất - Corolla Cross sẽ cảm nhận được một phong cách di chuyển đầy thú vị trong đô thị. Công nghệ Hybrid trang bị trên Cross không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà còn mang lại mức khí xả thấp, vận hành mượt, đồng thời rất êm ái và yên tĩnh.

Toyota Corolla Cross 2020 thể hiện nhiều điều thú vị trong vận hành

Trên cao tốc với tốc độ tối đa đến 120km/h tới thành phố Hạ Long, nền tảng TNGA trên chiếc Corolla Cross đã thể hiện sự ưu việt trên cao tốc ở dải tốc độ cao khi cho lái xe tầm quan sát rộng thoáng, đầm chắc với phản ứng nhanh nhạy từ người lái. Hệ thống lai xăng-điện của Cross mang lại cảm giác hứng khởi mỗi khi tăng tốc. Bên cạnh đó, Rush với sức chở lớn cùng Fortuner Legender với khối động cơ dầu 2.8L mới gia tăng sức mạnh khiến người lái luôn phấn khích sau mỗi cú đạp ga.

Công nghệ an toàn TSS trên xe Toyota mới

Cũng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long, các tay lái đã có trải nghiệm bất ngờ ở tốc độ cao đó là cảm giác an toàn đến rất tự nhiên.

Công nghệ an toàn thông minh (TSS) thế hệ mới giúp những chiếc xe Toyota vận hành an toàn hơn

Công nghệ an toàn thông minh (TSS) thế hệ mới của Toyota có sự khác biệt lớn so với các nền tảng khác chính là tính “nhẹ nhàng” trong hỗ trợ người lái. Sự can thiệp của các tính năng điện tử tự động của TSS đến các thao tác lái hòa nhịp nhuần nhuyễn với từng điều kiện lưu thông “tự nhiên” như một “giác quan” của chính người lái.

Trên đường cao tốc, các tính năng an toàn như Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Hệ thống cảnh báo chệnh làn đường (LDA), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) phát huy tối đa tác dụng, hỗ trợ người lái tối ưu.

Nhiều công nghệ mới xuất hiện trên những chiếc xe Toyota

Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense được kích hoạt rất mềm mại nhưng kịp thời, từ âm thanh cảnh báo cho tới hình ảnh, các rung động, thao tác điều khiển tự động đều rất nhẹ nhàng. Không thô gắt cũng không trễ chậm, mọi nguy hiểm hay ý muốn của người lái được xe Toyota thế hệ mới xử lý tốt.

Trong suốt hành trình bên cạnh các dòng xe SUV, kể cả những chiếc sedan nhỏ như Vios/Yaris hay dòng xe MPV rộng rãi Innova 2020 cũng di chuyển đầy mạnh mẽ, duy trì tốc độ cao với sự ổn định và an toàn. Tất cả các mẫu xe có trong chương trình đều đạt an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Hầu hết các mẫu xe Toyota phân phối tại Việt Nam đều đạt an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Nhóm trải nghiệm hành trình Toyota SUV – “Đậm chất sống” đã có một chuyến đi hứng thú nhưng an toàn. Đó là nhờ những cải tiến về động cơ, vận hành cũng như trang bị thêm nhiều công nghệ an toàn mới trên xe Toyota.

Nhóm trải nghiệm hành trình Toyota SUV – “Đậm chất sống” đã có một chuyến đi hứng thú nhưng an toàn

Có thể không hoàn toàn được như kỳ vọng, nhưng hẳn là tất cả các thành viên trong hành trình đều nhận ra sự thay đổi trên những chiếc xe Toyota – một sự thay đổi cần thiết!