Xe xanh phân khúc B: Xe điện VinFast VF 6 so kè xe hybrid Toyota Yaris Cross HEV

Chọn gầm cao hay khoang nội thất rộng rãi?

Về kích thước tổng thể, Toyota Yaris Cross tương đương các mẫu CUV cỡ B khác như Kia Seltos hay Honda HR-V, nhưng nhỉnh hơn hẳn về khoảng sáng gầm (210 mm). Đây có lẽ là thông số tốt nhất của mẫu SUV Nhật Bản so với các xe cùng phân khúc. Nhờ đó, Yaris Cross có lợi thế khi di chuyển ở những địa hình xấu, mặt đường nhiều ổ gà.

Trong khi đó, VF 6 có trục cơ sở dài nhất phân khúc, ngang các mẫu C-SUV, giúp không gian cabin rộng rãi, hành khách phía sau ngồi rất thoải mái và đảm bảo tính thẩm mỹ ở ngoại thất. Mui xe thấp, đầu xe và đuôi xe được cắt gọt mang đến cảm giác thể thao, đồng thời giúp VF 6 linh hoạt khi xoay sở ở những không gian nhỏ.

Ngoài ra, mẫu SUV điện từ VinFast còn trang bị la-zăng kích thước 19 inch lớn nhất phân khúc, mang đến cảm giác bề thế, sang trọng hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Xe điện vượt trội về công nghệ an toàn

Yaris Cross sở hữu các trang bị an toàn cơ bản giống như phần lớn các mẫu xe cùng phân khúc. Trong khi đó, nhắm đến tập khách hàng gia đình nên các tính năng an toàn lại là yếu tố then chốt được VinFast đầu tư cho VF 6 và giúp mẫu xe này "ghi điểm". So với Yaris Cross HEV hay toàn bộ phân khúc B-SUV, VinFast VF 6 tỏ ra vượt trội về hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi.

Cụ thể, mẫu SUV điện thương hiệu Việt có đến 8 túi khí, nhiều hơn bất kỳ dòng xe nào ở phân khúc B. Ngoài ra, VF 6 còn có hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hệ thống hỗ trợ đi giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, tự động chuyển làn trên cao tốc, phanh khẩn cấp phía trước/sau…

Thậm chí, các tính năng của xe có thể được nâng cấp theo thời gian thông gia khả năng cập nhật phần mềm từ xa, hứa hẹn đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. So với xe xăng truyền thống và xe hybrid, việc tối ưu tính năng nhờ cập nhật phần mềm là một ưu điểm của xe điện, giúp chiếc xe có thể thông minh và hoàn thiện hơn theo thời gian mà không cần phải mua một chiếc xe mới.

"Từ xe xăng đến xe điện, sản phẩm của VinFast đều tỏ ra nổi bật về sự an toàn", chuyên gia xe Lê Tùng Anh nhận định.

Chi phí sở hữu và vận hành - điểm cộng cho xe điện

Mang thiết kế hybrid (sử dụng cả động cơ xăng và điện), Yaris Cross HEV không được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ như xe điện. Do đó, chi phí lăn bánh của mẫu CUV Nhật Bản cao hơn nhiều so với VF 6 dù khách hàng thuê pin hay mua pin.

Về vận hành, dù cũng được tích hợp động cơ điện nhưng Yaris Cross HEV có thông số không mạnh bằng VF 6 Plus. Mẫu xe của VinFast sở hữu công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm, trong khi xe của Toyota kết hợp giữa máy xăng 1.5L (công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm) với một mô tơ điện (công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm). Đặc biệt, VF 6 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc B được trang bị hệ thống treo đa điểm, giúp mỗi hành trình của chủ xe và gia đình trở nên an toàn và êm ái hơn.

Một điểm mà nhiều khách hàng mua xe gần đây cũng khá quan tâm là chi phí vận hành. Xét về tiêu chí này, xe điện nói chung và VF 6 nói riêng "ăn đứt" xe xăng khi các tính toán cho thấy chi phí bảo dưỡng định kỳ xe điện chỉ bằng 30% so với xe xăng.

Giữa vô số lựa chọn ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, VF 6 và Yaris Cross HEV có những yếu tố riêng để chiếm thị phần. Xét về hàm lượng công nghệ, chi phí sở hữu, vận hành và tính xu hướng, VF 6 đang nắm lợi thế và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trước những mẫu xe cùng tầm giá.