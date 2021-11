Xem bốc thăm play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu trên kênh nào?

Từ ngày 25 – 30/11/2021, giải bóng chuyền hạng A 2021 sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo VĐV tỉnh Vĩnh Phúc và được trực tiếp trọn vẹn duy nhất trên ON, ON Sports, các đội bóng chuyền Nam, Nữ đã sẵn sàng tranh tài để giành suất lên hạng cho mùa giải năm nay. Mức thưởng của giải bóng chuyền hạng A Cúp năm nay cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều năm trở lại đây. Cụ thể giải nhất nhận mức thưởng 50 triệu đồng, giải nhì nhận 30 triệu đồng và giải ba nhận 20 triệu đồng. Điều này cũng khiến mùa giải trở nên sôi động và kịch tính hơn.

Hạng mục Nam có 5 đội tham dự: Vĩnh Long, Công an Phú Thọ, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3, Đà Nẵng và Vĩnh Long đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho suất lên hạng năm nay. Còn ở hạng mục nữ thì CLB Vĩnh Phúc được xem là ứng cử viên hàng đầu cho suất lên hạng bởi họ có sự tham gia của rất nhiều VĐV có kinh nghiệm như Hà Thị Hoa, Thu Trang. CLB thành phố Hồ Chí Minh cũng là ứng cử viên sáng giá với sự đồng đều của lực lượng cũ và sự bổ sung của các vận động viên trẻ hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ cho mùa giải này.

Ngày 25/11, Davis Cup Final 2021 chính thức khởi tranh và thi đấu: Madrid - Tây Ban Nha, Innsbruck - Austria và Turin – Italy, được trực tiếp trọn vẹn trên VTVcab/ON. Đây là giải quần vợt đồng đội nam giữa các quốc gia với nhau, do Liên đoàn quần vợt thế giới tổ chức. Giải có 18 đội tuyển tham dự, chia làm 6 bảng đấu. 18 cái tên này bao gồm 4 ĐT lọt vào bán kết mùa giải 2019, 2 đội nhận được suất đặc cách của BTC và 12 đội nhất bảng giai đoạn vòng loại (diễn ra hồi tháng 2/2019). Các ngôi sao góp mặt giải đấu: Djokovic, Medvedev, Rublev, Berrettini, Alcaraz,…18 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 3 đội. 6 đội chiến thắng trong bảng cộng với 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dựa trên các set và trận thắng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Sau đó là Tứ kết, bán kết và chung kết.

Các khán giả hâm mộ bóng đá cũng đang rất quan tâm tới lễ bốc thăm để xác định các cặp đấu ở bán kết vòng play-off trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào 23h ngày 26.11.2021 và được trực tiếp trên ON Football, ON của VTVcab.

Tại vòng play-off khu vực châu Âu, ở nhóm 1 có các ông lớn như tuyển Ý, Bồ Đào Nha, Nga… trong khi tuyển Thụy Điển được xác định nằm nhóm hạt giống số 2 cùng CH Czech, Ba Lan, Xứ Wales. Với việc chia hạt giống và bốc thăm phân nhóm như trên, nhiều khả năng tuyển Thụy Điển sẽ đụng độ tuyển Ý hoặc Bồ Đào Nha tại vòng play-off. Do vậy, vòng play-off cũng đầy rủi ro.

Tham dự vòng play-off gồm 10 đội nhì bảng và 2 đội được lựa chọn dựa trên bảng xếp hạng chung tại UEFA Nations League 2020 - 2021. Cụ thể, các suất này sẽ thuộc về 2 đội đầu bảng ở UEFA Nations League có thứ hạng tốt nhất nhưng chưa có được tấm vé góp mặt ở VCK World Cup hay suất dự vòng play-off. 12 đội bóng sẽ bốc thăm bắt cặp thi đấu ở vòng bán kết theo 3 nhánh, với nhóm 6 đội hạt giống là những đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại World Cup 2022. Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu bằng việc phân bổ 6 đội hạt giống vào các trận bán kết 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trong vai trò chủ nhà. Đội đầu tiên được bốc thăm sẽ là chủ nhà trong trận bán kết 1, đội thứ hai được bốc thăm vào trận bán kết 2 và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết 6 đội hạt giống.