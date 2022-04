4 gia đình: Khắc Việt, JustaTee, Lương Thế Thành và Đức Thịnh sẽ có mặt trên sóng HTV7 trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân".



Lương Thế Thành và con trai trong buổi ra mắt chương trình tại TP.HCM. Ảnh: V.T

Chương trình đặt ra nhiệm vụ cho các ông bố nổi tiếng trong 48h phải tự chăm sóc con mà không có sự giúp đỡ từ các bà vợ.

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân được Việt hóa theo chương trình The Return of Superman của Hàn Quốc. Phiên bản gốc nhiều năm liền nhận được giải "Chương trình truyền hình của năm" do khán giả bình chọn trong khuôn khổ Giải thưởng KBS danh giá.

Ngoài yếu tố hài hước hay sự lóng ngóng khi chăm con của các ông bố, chính sự dễ thương đến 'tan chảy' của những nhóc tì sẽ là điểm lôi cuốn của show.

Dàn sao tham gia chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân.

Ca sĩ Khắc Việt chia sẻ: "Chúng tôi chỉ còn thiếu một cái chổi nữa là bay được. Chương trình này cuối cùng là để tôn vinh người phụ nữ. Không biết các bố, các anh như thế nào, còn tôi, từ ngoài đời đến sân khấu, khi có máy quay và không có máy quay đều như nhau. Cách dạy con xưa nay như thế nào thì vẫn như vậy. Xin nói trước là tôi đã quạu rất nhiều.

Tôi phát hiện ra là tôi không có siêu năng lực nào cả. Cái tự tin lớn nhất là tôi luôn thích nghi được trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, không bao giờ than vãn về điều gì mà sẽ tìm cách giải quyết. Tôi không quá bất ngờ về những chuyện diễn ra mà coi đó là một trải nghiệm của bản thân. Chương trình có thông điệp rất nhân văn, hy vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu mến".

Nhạc sĩ, rapper JustaTee tâm sự trước truyền thông: "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân đã giúp tôi 'tỉnh ngộ' và 'giác ngộ' ra nhiều thứ. Tôi đã được học những điều chưa từng biết đến trong suốt 48 tiếng chăm con một mình".

Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy

Đạo diễn Đức Thịnh cho biết, trong 48 giờ 'nóc nhà' đi vắng, một mình lo toan tất cả mọi việc khiến anh có lúc bị stress nên càng thấy nể bà xã Thanh Thúy thực sự trong việc chăm con. "Trước đây mình nghĩ việc chăm con đơn giản, không cần quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ mình thấy khó khăn như làm một bộ phim vậy, phải đầu rất nhiều thời gian và tâm huyết vào đó", nam đạo diễn thú thật.

Qua chương trình, anh thấy mình có cơ hội hiểu con hơn, phát hiện ra những khía cạnh khác của con mà trước đây bản thân không nhận ra. Tất cả những điều đó khiến anh thấy vô cùng hạnh phúc.

Đồng hành cùng ông xã Đức Thịnh tại sự kiện, diễn viên Thanh Thúy thú nhận bị 'sốc': "Vấn đề chương trình 'thật' quá nên tôi bị sốc đó mọi người. Tôi tham gia chương trình cũng nhiều, nên tôi từng nghĩ lần này show chắc cũng sẽ có dàn dựng một chút. Nhưng khi chương trình quay thì tôi sốc vì 'đuổi' tôi ra khỏi nhà thật".

Qua chương trình, cha con Lương Thế Thành hiểu nhau hơn.

Lương Thế Thành chia sẻ điều khiến anh xúc động nhất trong 48 giờ tham gia chương trình đó là thấy con biết quan tâm ba. Dù chưa nói tròn vành rõ tiếng nhưng khi thấy ba bị thương ở tay, Bảo Bảo đã chăm sóc, thậm chí gọi xe cấp cứu.



Ông Lương Hải Khoa, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Ở Việt Nam, số lượng các chương trình về gia đình để nhiều thế hệ cùng xem, gắn kết tình cảm giữa các thành viên rất ít. Chính vì vậy, Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân tập trung khai thác mảng đề tài trẻ em và tình cảm gia đình, được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt và khoảng lặng cần thiết giữa hàng loạt các gameshow giải trí ồn ào và nặng tính ganh đua".

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân bám sát với phiên bản gốc, nhưng sẽ gần gũi với khán giả Việt do được thay đổi để phù hợp với bối cảnh, văn hóa.

Ngay sau 1 ngày phát sóng trailer, chương trình đã có hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube. Fanpage chương trình đạt hơn 100.000 lượt theo dõi. Những con số này cho thấy chương trình về tình cảm gia đình được rất nhiều khán giả quan tâm.