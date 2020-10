"Xem" phong thủy cho xe ô tô để mang lại bình an, thoải mái

"Xem" phong thuỷ cho xe ô tô chỉ là việc chăm sóc chiếc xe như một không gian sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, trong đó yếu tố an toàn trên mỗi hành trình được đặt lên hàng đầu.

Theo phong thủy, các yếu tố tự nhiên như khí, gió, cũng như tổng hòa các vật thể xung quanh có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống họa phúc của con người.

Trang trí xe ô tô theo phong thuỷ

Bất cứ giấy dán trang trí nào gây mất tập trung của người phía sau bạn nên tránh dùng. Chú ý đừng dán các giấy trang trí làm cản tầm nhìn của người lái xe. Như những giấy dán có tính khôi hài hoặc khó đọc sẽ mang đến tác dụng ngược vì chỉ khuyến khích xe chạy sau tiến đến gần xe của bạn hơn.

Đừng đặt những vật không cố định phía sau xe vì khi thắng gấp chúng sẽ vung vãi trong xe. Các vật phẩm phong thủy cho xe ô tô như bùa bình an, thẻ bài mã đáo thành công…nên chọn có thêm móc treo xe có nhiều tua rua màu đỏ để hút thêm tài lộc. Bên cạnh đó bạn cũng có thể trang trí các bộ tượng phật di lặc, tượng quan âm bồ tát, khánh treo xe, tượng tứ không…để cầu may mắn, bình an, xua đuổi những điều xui rủi.

Phong thủy trong xe ô tô rất kỵ các loại đồ chơi, phụ kiện ô tô như: đao, kiếm, hổ, báo, hung khí, mãnh thú. Những loại phụ kiện này có thể mang đến những sát khí, vận khí xấu cho chiếc xe. Ngoài ra, bạn cũng không nên trang trí bằng những con vật khắc với tuổi của mình, ví dụ như tuổi Tuất thì không nên để tượng Rồng trong xe vì Tuất và Thìn khắc nhau.

Chọn màu xe ô tô theo phong thuỷ

Theo phong thủy, số mệnh con người xoay quanh thuyết âm dương ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Ngũ hành vận động theo quy luật tương sinh, tương khắc và chế hoá lẫn nhau. Vì thế khi chọn màu cho xe bạn cần chắc chắn rằng màu này không xung khắc với màu ngũ hành tương ứng với tuổi của mình.

Đối với người mệnh Hỏa: Nên chọn xe hơi có màu đỏ, tím, hồng, xanh lá cây... kỵ mua xe màu xanh nước biển, màu đen.

Đối với người mệnh Kim: Nên chọn xe hơi có màu nâu đất, vàng đậm, trắng... kỵ mua xe màu xanh lá cây, đỏ, cam, hồng.

Đối với người mệnh Mộc: Nên chọn xe hơi có màu xanh lá, màu đen, màu tím... kỵ màu trắng, vàng.

Đối với người mệnh Thủy: Nên chọn xe hơi có màu xanh nhạt, đen, trắng... kỵ màu vàng.

Đối với người mệnh Thổ: Người mệnh Thổ hợp với nhiều màu, chỉ kỵ nhất là màu xanh lá cây.

Chọn đồ phong thủy treo xe ô tô

Đồ phong thủy cho xe ô tô không chỉ để trang trí, nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, bình an. Thực tế mỗi vật phẩm phong thủy ô tô đều có ý nghĩa đặc thù riêng và phù hợp với từng bản mệnh trong ngũ hành. Vì thế, việc lựa chọn đồ phong thủy cho xe ô tô không hề đơn giản. Nghĩa là không phải vật dụng phong thủy nào cũng sẽ hợp và mang lại may mắn, tài lộc cho chủ xe.

Người mệnh Thủy: Trên xe ô tô nên để những viên/vòng đá thạch anh có màu trắng, xanh dương, đen hay các loại vật phẩm được làm từ kim loại, thủy tinh.

Người mệnh Mộc: nên chọn những vật trang trí được làm từ gỗ. Đặc biệt, trong xe nên đặt tượng phật phong thủy ô tô ví dụ như tượng Thần tài, tượng con voi, đồng tiền xu phong thủy mai hoa thập toàn cũng rất tốt cho người mệnh Mộc.

Người mệnh Hỏa: Người mệnh Hỏa nên chọn những đồ phong thủy làm từ than hoạt tính, gỗ, đá và tránh sử dụng những vật phẩm làm từ kim loại.

Người mệnh Thổ: Khi lựa chọn vật phẩm phong thủy ô tô thuộc sở hữu của người mệnh Thổ nên tránh những vật phẩm được làm từ gỗ và kim loại. Tốt nhất nên lựa chọn các đồ vật đại diện cho đất và ánh sáng như các dây treo, đá trang trí được làm từ tự nhiên.

Người mệnh Kim: Người mệnh Kim có thể lựa chọn các vật trang trí được làm từ kim loại, các loại tượng phong thủy như đá thạch anh, cầu thủy tinh màu nâu đất...

Luôn vệ sinh xe ô tô sạch sẽ

Để cân bằng và tạo những nguồn năng lượng mới tích cực cho không gian xe, từ đó giúp phong thủy tốt hơn thì bạn cần vệ sinh ô tô sạch sẽ. Hãy đảm bảo không gian bên trong xe luôn được gọn gàng ngăn nắp và vệ sinh thường xuyên để xua tan những mùi hôi khó chịu hay ẩm mốc do thời tiết.

Giống như đèn xe, hãy giữ cửa kính xe và gương luôn sáng bóng bởi không chỉ tốt cho phong thủy mà còn giúp người lái nhìn rõ để kiểm soát tốt hơn.