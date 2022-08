Xem trọn vẹn bóng đá châu Âu mùa giải 2022/2023 ở kênh nào?

Mùa giải mới 2022/2023 sẽ khai cuộc vào cuối tuần này với hàng loạt những ông lớn của bóng đá Châu Âu xuất trận và được trực tiếp trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab. PSG, Bayern Munich sẽ bảo vệ ngôi vô địch của họ bắt đầu từ cuối tuần này với việc khởi tranh của Ligue 1 và Bundesliga. Và trong tuần tới: Serie A và Laliga cũng sẽ trở lại với một diện mạo mới sau một mùa hè đầy sôi động của hàng loạt CLB hàng đầu như: Barcelona, AS Roma và người hâm mộ sẽ chờ đón từng trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 vào mỗi cuối tuần với sự kỳ vòng vào những điều đặc biệt mà Quang Hải tại trời Âu.

Vòng 1 Ligue 1 mùa giải 2022/2023.

Clermont Foot - PSG.

Pau FC - Djon.

Mùa giải mới 2022/2023 của bóng đá châu Âu sẽ ẩn chứa những điều bất ngờ mà không một ai có thể lường trước được. Khán giả của VTVcab sẽ được thỏa mãn với bầu không khí bóng đá hoàn toàn mới. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được sống trong một không gian bóng đá Pháp đặc biệt nhất từ trước đến nay. Không chỉ là Messi, Neymar, Mbappe - những ngôi sao thượng hạng đang sải cánh tại Ligue 1 mà mỗi cuối tuần, những bước chạy thần kỳ của Quang Hải sẽ làm lan tỏa những xúc cảm mới lạ cho khán giả. Tất cả các trận đấu của PSG và Pau FC được trực tiếp duy nhất trên kênh ON Sports News. Các trận đấu hấp dẫn của Ligue 1, Ligue 2 được trực tiếp trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab, ON, ON Sports TV. Các khán giả hâm mộ giải Ngoại hạng Anh vẫn có thể dễ dàng xem trọn vẹn trên gói K+/VTVcab.

Vòng 1 Bundesliga mùa giải 2022/2023.

9 trận đấu mỗi vòng của giải Bundesliga được tường thuật trực tiếp trọn vẹn trên hệ thống VTVcab. Kênh ON Sports News tiếp tục ưu tiên các trận đấu của Bayern Munich & Dortmund. Serie A và La Liga khởi tranh vào tuần sau. Kênh On Sports+ sẽ là ngôi nhà quen thuộc của những trận cầu đinh từ Italia. Với La Liga, các trận cầu hay nhất sẽ đến với quý vị qua kênh ON Football. Ngoài ra, ứng dụng ON Sports TV & VTVcab ON vẫn là sự lựa chọn thích hợp cho các thiết bị di động cũng như Smart TV.

Frankfurt - Bayern Munich.

Ligue 1 khởi tranh với sự tò mò dành cho khán giả hâm mộ: CLB nào có thể cản bước PSG trên con đường tiến đến ngôi vương ? Bundesliga có thêm Sadio Mane hay De Ligt, giải đấu sẽ thêm những màu sắc thú vị. Bayern Munich mạnh mẽ, nhưng các đối thủ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Ligue 2 thêm rộn ràng với sự có mặt của Quang Hải. Người hâm mộ có thêm một sự lựa chọn vào mỗi cuối tuần trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab, ON, ON Sports TV.

Vòng 1 La Liga mùa giải 2022/2023.

Mùa hè này, Barca đã chiêu mộ 5 tân binh bao gồm Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski và Jules Kounde. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đăng kí thi đấu cho người mới do mức lương của đội sắp vượt ngưỡng cho phép tại La Liga. Chủ tịch Joan Laporta xác nhận Barcelona sẽ đăng kí tân binh trước ngày 13/8. Điều đó nhanh hay chậm có thể phụ thuộc vào tình hình của Frenkie De Jong.

Vòng 1 Serie A mùa giải 2022/2023.

Bóng đá Ý được cho là giải đấu lớn cạnh tranh nhất châu Âu hiện tại và mùa giải Serie A 2022/23 có vẻ sẽ là một cuộc đua mở khác cho danh hiệu vô địch. AC Milan đã kết thúc 11 năm chờ đợi Scudetto ở mùa giải trước, vượt qua các nhà đương kim vô địch Inter Milan, người đã chấm dứt sự kìm hãm của Juventus trên BXH mùa trước. Chúng ta có thể thấy cuộc đua danh hiệu nhiều đội vào mùa giải tới vẫn sẽ là sàn đấu của 3 ứng cử viên sáng giá: AC Milan, Juventus, Inter Milan.