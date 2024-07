Sau trận ra quân nhận thất bại 1-2 trước Olympic Morocco trong một trận đấu đầy tranh cãi, Olympic Argentina buộc phải thắng Olympic Iraq ở lượt trận thứ 2 bảng B để nhen nhóm hy vọng đi tiếp. Tất nhiên, đây chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng khi Olympic Iraq cho thấy họ không đến Pháp để dạo chơi bằng chiến thắng 2-1 trước Olympic Ukraine ở trận mở màn.

Trong khi đó, Olympic Argentina được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Olympic CH Dominica yếu hơn khá nhiều. Trận ra quân, đại diện xứ Bò tót đã phải khá vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước Olympic Uzbekistan.

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2024 ngày 27/7 và rạng sáng ngày 28/7.

Lúc 22h sẽ diễn ra hai trận đấu: Olympic Ukraine gặp Olympic Morocco và Olympic Uzbekistan đụng độ Olympic Ai Cập. Olympic Morocco nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm và sớm có vé đi tiếp. Trong khi đó, Olympic Uzbekistan và Olympic Ai Cập là trận cầu khó đoán vì hai đội ngang tài ngang sức.

Một ứng viên vô địch khác là tuyển chủ nhà Olympic Pháp sẽ có trận đấu dễ thở khi đối thủ của họ chỉ là Olympic Guinea. Trận đấu này diễn ra lúc 2h sáng 28/7.

Ngoài ra các CĐV cũng không thể bỏ qua những trận đấu đáng xem khác: Olympic Israel vs Olympic Paraguay, Olympic New Zealand vs Olympic Mỹ và Olympic Nhật Bản vs Olympic Mali.

Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic 2024 ngày 27/7 trên kênh nào, ở đâu?

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu được bản quyền Olympic 2024. Điều đó đồng nghĩa, người hâm mộ vẫn chưa thể theo dõi các VĐV Việt Nam thi đấu tại Thế vận hội, đồng thời không thể chiêm ngưỡng những màn tranh tài đỉnh cao của thể thao thế giới, trong đó có các trận đấu của môn bóng đá nam...