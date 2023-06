Xem trực tiếp chung kết Champions League 2022/2023 trên kênh nào?

Trận chung kết Champions League 2022/2023 giữa Man City vs Inter Milan diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 11/6 (giờ Việt Nam) trên sân Ataturk (Istanbul). Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp màn so tài đỉnh cao giữa Man City vs Inter Milan trên FPT Play và Truyền hình MyTV.