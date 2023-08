Xem trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs ĐT bóng chuyền nữ Philippines trên kênh nào?

Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) 2023 sẽ có sự tham gia của 4 đội bóng gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Chặng 1 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/8 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.



Tất cả các trận đấu của giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình On Sports, On Sports News, ứng dụng VTVcab ON, ON Plus và kênh YouTube/Fanpage On Sports.