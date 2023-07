Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam nhận “bài học” quý giá từ chủ nhà

So với trận thua ĐT nữ Đức, ĐT nữ Việt Nam chỉ có 1 thay đội ở đội hình xuất phát khi đọ sức với chủ nhà New Zealand. Theo đó, Huỳnh Như thay Thúy Hằng để xuất phát ngay từ đầu và đảm nhiệm vai trì hộ công, hỗ trợ phía sau Hải Yến. Bộ ba trong hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam gồm trung vệ Trần Thị Thu, Diễm My và Thu Thương. Trong khi đó, ĐT nữ New Zealand tập hợp lực lượng được đánh giá có chất lượng cao với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Mỹ, Anh, Thụy Điển hay Australia. Trong số này, nữ HLV Jitka Klimkova đã điền tên 10 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Với lực lượng đang chơi bóng ở những quốc gia có nền bảng đá phát triển trên thế giới, ĐT nữ New Zealand thực sự là “quân xanh” rất chất lượng đối với ĐT nữ Việt Nam.