Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs SLNA, Hà Nội FC vs CLB CAHN trên kênh nào? Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs SLNA, Hà Nội FC vs CLB CAHN trên kênh nào?

Vì các lý do khác nhau, 2 trận đấu Thép Xanh Nam Định vs SLNA và Hà Nội FC vs CLB CAHN diễn ra muộn vào ngày 19/10. Thật tình cờ khi đây cũng là 2 trận được chờ đợi nhiều nhất tại vòng 4 với sự hiện diện của 3 ứng cử viên vô địch…